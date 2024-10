Motorista de BMW que matou motociclista na 14 de julho é indiciado por homicídio culposo

Após atropelar e matar a motociclista Letícia Machado Gonçalves, de 19 anos, no dia 25 de agosto, no cruzamento das ruas 14 de julho e Marechal Rondon, região central de Campo Grande, Lucca Assis Mandetta, de 26 anos, é indiciado por homicídio culposo.

A investigação comandada pela 1ª delegacia de Polícia Civil destacou que “o inquérito policial conclui pela responsabilidade de Lucca Assis Mandetta. na prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, uma vez que a colisão causou a morte de Letícia Machado Gonçalves. Os elementos de prova como depoimentos, laudos periciais e a dinâmica dos fatos, corroboram com a imputação o crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. O inquérito policial será remetido ao Ministério Público para providências cabíveis”.

Agora, o inquérito será encaminhado para a 2ª Vara Criminal, estando à disposição do Poder Judiciário, que deve julgar o caso nos próximos meses.

O acidente

Câmera de segurança de um comércio, localizado na Rua Marechal Rondon, na região central de Campo Grande, flagrou o exato momento em que aBMW atinge a motocicleta e mata a jovem de 19 anos que seguia pela Rua 14 de julho. O acidente aconteceu na tarde de domingo, 25 de agosto.

A gravação, mesmo que distante, mostra um carro parado no semáforo, indicando que o mesmo estaria fechado. Em seguida, surge o veículo de luxo, conduzido por Lucca Assis Mandetta, de 26 anos. Não é possível perceber pela gravação se o sinal abre, mas o rapaz passa pelo cruzamento, atingindo a motociclista Letícia Machado Gonçalves.

Com o impacto, a jovem é arremessada para a calçada e morre antes da chegada do socorro. Após ser orientado por um advogado, Lucca se recusa a fazer teste do bafômetro, apesar de no boletim de ocorrência constar que ele não apresentava sinais de embriaguez.

Ele foi ouvido na delegacia e liberado em seguida. Na quarta-feira, 28 de agosto, uma testemunha contou que vinha logo atrás do veículo e viu o momento em que o carro passa pelo semáforo que ainda estava fechado.

O homem conta que estacionou a moto e desceu para ajudar a pessoa acidentada. Quando se aproximou viu que a mulher estava imóvel e não conseguia perceber seus batimentos. O condutor da BMW apareceu e o motociclista disse que chegou a questioná-lo sobre o fechamento do sinal, mas o motorista teria respondido que não viu.

