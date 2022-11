Covid-19: 4° dose é liberada para pessoas com 25 anos ou mais

A segunda dose de reforço da vacina contra Covid-19, conhecida também como 4° dose, acabou de ter a sua idade para aplicação atualizada. A partir desta quarta-feira (23), pessoas com 25 anos ou mais e que receberam o primeiro reforço há pelo menos quatro meses estão aptas para receberam a dose nas unidades de saúde referenciadas. A aplicação está liberada também para quem tenha tomado qualquer uma das vacinas disponíveis e que esteja dentro dos dois critérios estipulados.

Uma das maiores preocupações que impulsionou nesta decisão de diminuir a idade da 4°dose foi a possibilidade da nova variante da Covid-19, a BQ.1, estar circulando em Campo Grande, podendo ocasionar em um novo pico de coronavírus entre o final deste ano e o início do ano que vem. “Já vivenciamos esta situação no ano passado [2021], e sabemos que pode ser muito arriscado principalmente para quem tem a saúde mais fragilizada, por isso é necessário que todos completem o ciclo de vacinação”, explica Veruska Lahdo, superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Atualmente Campo Grande tem cerca de 80% da população local com o esquema primário completo, porém, a busca pelas doses de reforço está bem mais baixa do que o esperado.

Em conjunto com essa baixa procura, a Sesau vem observado um aumento na procura de testes de Covid-19 e nos atendimentos de pacientes sintomáticos respiratórios. Mesmo não registrando uma elevação de testes positivos, a pasta já avalia que isso pode ser reflexo da circulação da nova variante do vírus na Capital.

“O número de casos positivos no município ainda é muito baixo, o que nos deixa mais tranquilos, porém, há a possibilidade de aumento na positividade dos testes”, afirma Veruska. Segundo a superintendente, entre 13 a 19 de novembro, foram 93 novos diagnósticos, ou seja, 6,9% dos testes realizados tiveram o resultado positivo.

Atualizações das idades para a aplicação das doses, além do calendário de locais disponíveis para a vacinação estão disponíveis no site www.campogrande.ms.gov.br/sesau/vacinacg.

