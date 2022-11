Enem: gabaritos serão divulgados hoje

Os gabaritos das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 serão divulgados hoje (23), às 18h. As provas foram aplicadas nos dois últimos domingos, dias 13 e 20 de novembro.

Os gabaritos poderão ser acessados no portal do Inep. Os resultados finais serão divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023, na Página do Participante.

Mesmo com os gabaritos das provas em mãos, ainda não será possível saber qual foi a nota da prova. Isso porque o Enem utiliza como método de correção a Teoria de Resposta ao Item (TRI). As notas variam de acordo com os acertos e erros dos estudantes em cada prova.

O espelho da redação, com os detalhes das correções dessas provas, será divulgado apenas em abril, junto com as notas dos participantes treineiros, ou seja, daqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para testar os conhecimentos. O tema deste ano foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil.

Após a divulgação dos resultados do Enem, serão abertas as inscrições para os processos seletivos que utilizam a avaliação como forma de ingresso no ensino superior, em data ainda a ser divulgada.

Taxa de abstenção

Uma marca negativa foi o baixo número de participante, no domingo. A taxa de abstenção foi de 32,4%, com 2.351.513 candidatos presentes dos 3.476.226 inscritos. É a mais alta taxa de abstenção dos últimos seis anos, desconsiderando a edição de de 2020, feita durante a pandemia de Covid-19, quando 55,3% dos inscritos não participaram.

Além do desânimo de alunos no final do ensino médio, outro aspecto que parece ter pesado para a queda de inscritos do Enem foi a necessidade de justificativa para que os que faltaram ao exame pudessem ter isenção no ano seguinte. A ideia foi implementada no primeiro ano do governo Bolsonaro a título de economia de desperdício, mas, como se vê na série histórica, não reduziu as taxas de abstenção.

