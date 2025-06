Homem é ferido por múltiplos disparos ao parar em plantação na MS-441, em Bandeirantes

Vítima foi socorrida após ser baleada nas pernas e encaminhada para hospital em Campo Grande

Na madrugada desta quinta-feira (19), um homem de 48 anos foi vítima de um ataque a tiros enquanto estava às margens de um milharal na rodovia MS-441, em Bandeirantes, município a cerca de 70 km de Campo Grande. Ele estava em uma caminhonete, acompanhado do sobrinho, quando resolveu parar o veículo para verificar a carroceria.

Segundo informações do sobrinho à polícia, eles haviam saído de uma chácara próxima ao Assentamento Vida Nova e, ao estacionar próximo à entrada de uma fazenda, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo vindos do meio do milharal. O homem foi atingido nas pernas por cerca de seis tiros, e o familiar tentou localizar o autor dos disparos, mas não conseguiu encontrá-lo.

O ferido foi levado para o hospital municipal de Bandeirantes, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para Campo Grande para receber atendimento especializado. As autoridades registraram o caso como lesão corporal dolosa por disparo de arma de fogo e iniciaram as investigações para identificar o responsável pelo ataque.

Ainda conforme relatos, a dupla havia se dirigido à chácara para entregar dois pneus antes do incidente. As motivações do crime ainda não foram esclarecidas.

