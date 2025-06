Campo Grande abre inscrições para cursos gratuitos de extensão de cílios e auxiliar administrativo

Capacitações são voltadas para pessoas a partir de 15 anos e oferecem certificado ao final das aulas

Estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos em Campo Grande, destinados a pessoas a partir de 15 anos. Com vagas limitadas, as aulas acontecem na próxima semana e oferecem certificação para quem concluir a formação.

Uma das opções é o curso de Extensão de Cílios, marcado para os dias 24, 25 e 26 de junho, no período da manhã, das 7h30 às 11h. Com carga horária de 12 horas, a capacitação é voltada para quem quer começar a trabalhar na área da beleza e gerar renda própria.

Também estão abertas as vagas para o curso de Auxiliar Administrativo, que será realizado de 23 a 27 de junho, das 13h30 às 17h30. O conteúdo traz noções práticas e teóricas para quem busca uma oportunidade na área administrativa. A carga horária total é de 20 horas.

As aulas dos dois cursos acontecem na sede da Secretaria da Juventude, na Rua 25 de Dezembro, nº 924, Edifício Marrakech, 3º andar, no centro de Campo Grande.

As inscrições são feitas apenas pela internet, no site da Sejuv.

