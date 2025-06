Homem é preso por posse ilegal de arma durante cumprimento de mandado em Campo Grande

Ação da Delegacia da Mulher apreendeu uma carabina na casa do suspeito no bairro Zé Pereira

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (18) por posse ilegal de arma de fogo, no bairro Zé Pereira, em Campo Grande. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.

Durante as diligências, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Especializada localizaram uma carabina, que era mantida de forma irregular na casa do investigado. Diante do flagrante, ele foi detido e encaminhado para a 1ª Delegacia da Mulher, onde permanece à disposição da Justiça.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram