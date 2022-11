Homem é executado enquanto dormia com esposa e filha

Um homem, identificado como Rafael da Silva Leite, de 29 anos, foi executado a tiros na própria casa, enquanto dormia com a esposa, de 28 anos e a filha do casal. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (02), no Loteamento José Cardoso, município de Terenos, a 23 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por um funcionário da Unidade de Saúde de Terenos, informando que uma pessoa havia dado entrada vítima de ferimentos de arma de fogo, sendo dois tiros nas costas e um no pescoço.

O médico responsável pelo atendimento relatou aos polícias que a vítima estava entubada e até aquele momento o quadro era estável. Segundo a esposa de Rafael, ela, o marido e a filha estariam dormindo na sala, quando foram acordados pelos disparos.

Ainda segundo a mulher, as luzes estavam acessas e a porta da casa estava aberta. Ela também relata que não foi possível identificar o possível autor ou a motivação para o crime, apenas que Rafael estava em desentendimento com o próprio irmão, mas não há informações sobre seu paradeiro.

Vizinhos ajudaram a socorrer a vítima até a unidade de saúde. Uma testemunhou ligou para a polícia, dizendo que uma vizinha teria encontrado a possível arma do crime, em frente a casa da vítima, perto de um caminhão estacionado.

Equipes da polícia foram até o local do crime, porém não encontraram ninguém na casa. Vizinhos disseram que ouviram barulhos de disparos de arma de fogo por volta das 03h40, mas não ouviram qualquer barulho de veículo chegando ou saindo do local.

Rafael chegou a ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande devido a gravidade dos ferimentos mas não resistiu e morreu no hospital. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Terenos como homicídio simples e segue em investigação.

