Túnel do Tempo: que tal aproveitar o frio com uma canja quentinha?

Com um inesperado frio em pleno novembro, a queda das temperaturas pegou muita gente de surpresa. Para tentar se esquentar e comer uma comidinha caseira, que tal uma canja? Rápido e fácil, a canja além de saudável, é um ótimo gás para a imunidade, que costuma ser a mais prejudicada durante as mudanças bruscas no tempo.

Ingredientes:

Meia colher (sopa) de óleo

1 cebola picada

1 talo de salsão

1 peito de frango

2 tomates, sem pele e sem sementes (opcional)

3 tabletes de Caldo Galinha

2 cenouras picadas

2 batatas picadas

1 xícara (chá) de arroz lavado e escorrido

2 colheres (sopa) de salsa picada

Modo de Preparo:

Em uma panela, aqueça o óleo e refogue, a cebola e o salsão. Acrescente o peito de frango e deixe dourar.

Junte os tomates e deixe cozinhar até que comecem a se desmanchar. Adicione 1 litro e meio de água, os tabletes de MAGGI Caldo, as cenouras e as batatas. Deixe cozinhar por cerca de 15 minutos.

Junte o arroz e deixe no fogo baixo, por cerca de 15 minutos ou até que esteja cozido. Retire o peito de frango, espere esfriar um pouco e desfie-o. Junte o frango desfiado e sirva a canja polvilhada com a salsa.

Dica: para os que não comem carne, o peito de frango pode ser substituído por cogumelos champignon e o caldo de galinha pode ser substituído por caldo de legumes ou outros temperos frescos.

