Homem é executado com cinco tiros dentro de residencial de Dourados

Um homem, identificado como Mayson Ribeiro Gonçalves, de 33 anos, foi executado com cinco tiros na noite desse sábado (19), no Residencial Green Ville, em Dourados.

O crime aconteceu por volta das 20 horas, quando o autor, de bicicleta, e um comparsa em uma moto, chegaram ao local. Logo, o homem que estava na bicicleta foi até Mayson, efetuou cinco tiros contra ele e fugiu em seguida. A dinâmica do crime foi narrada pela irmã da vítima à polícia.

A vítima foi atingida por disparos de revólver no braço, perna e na região do tronco. Mayson não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme o boletim de ocorrência, a irmã de Mayson disse que ele era usuário de entorpecentes e já foi preso por tráfico de drogas. Contudo, não há informações sobre a motivação do assassinato.

A Polícia Civil e uma equipe da Perícia Técnica foram acionadas para o local e durante os levantamentos concluíram que a arma usada no crime era um revólver. Câmeras de segurança da região devem ser analisadas para ajudar nas investigações.

O caso foi registrado como homicídio simples.