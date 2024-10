Expogenética Nelore MS promete movimentar economia regional

Evento é oportunidade para os produtores locais se atualizarem sobre as últimas tendências do mercado

A 1aExpogenética Nelore, é uma das atrações mais esperadas para o setor agropecuário de Mato Grosso do Sul. O evento promete ser um marco na valorização e modernização da pecuária, com a feira de exposições acontecendo entre os dias 30 de outubro a 10 de setembro. A feira reunirá criadores, especialistas e produtores rurais, destacando as mais recentes inovações genéticas e práticas sustentáveis.

Com uma programação repleta de palestras, exposições e leilões, o evento é uma oportunidade para os produtores locais se atualizarem sobre as últimas tendências do mercado. Especialistas abordarão temas como melhoramento genético, manejo sustentável e eficiência na produção, visando aumentar a competitividade do setor.

O Presidente da Nelore-MS (Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore), Paulo Matos em entrevista para o Jornal O Estado contou sobre a importância da realização do evento, mesclando entretenimento, comércio e com o foco na valorização do Estado. Segundo ele, o principal objetivo da criação do evento é o fomento de negócios e promover o melhoramento genético do gado Nelore, cujo aprimoramento ao longo dos anos resultou em uma carne de alta qualidade, com maciez, marmoreio e precocidade.

“O evento da Expogenética tem um objetivo que é promover os negócios para Mato Grosso do Sul. Hoje, conseguimos abater um boi de 16 a 24 meses, oferecendo uma carne de extrema qualidade, devido ao processo de melhoramento genético, com esse e outros fatores o Brasil é o maior exportador de carne bovina”.

Com 150 estandes aberto aos empresários que quiserem estabelecer seus negócios, a Expogenética também deve impulsionar a geração de empregos, movimentando setores como hotelaria, alimentação e serviços diversos, desde a montagem da estrutura até o transporte de insumos. Paulo Matos destacou que o evento envolve mais de 50 setores da economia de forma direta e indireta, gerando oportunidades de trabalho antes, durante e após sua realização.

“Somente para a estrutura do evento, atualmente temos 200 homens em serviço ajudando na manutenção e instalação. Então nosso foco é gerar negócios e desenvolvimento tanto para a Capital quanto ao Estado de Mato Grosso do Sul”.

Ainsa sobre as oportunidades de emprego, Matos destacou que as apresentações, exposições e comércio foi selecionada de forma que chamasse a atenção de diversos públicos distintos, para que o público fortaleça o incentivo a cultura do agronegócio no Estado. “Estarão presentes no evento, concessionárias de automóveis, empresas de revenda de máquinas e equipamentos, além de fornecedoras de insumos. Também teremos uma área dedicada ao entretenimento, onde busquei promover um espaço com um enfoque democrático, permitindo que a comunidade visite o Parque de Exposição Valseiro de Coelho. Nesse local, poderão conhecer os animais, descobrir mais sobre a genética e compreender a base da economia de Mato Grosso do Sul, que se concentra no agronegócio”.

Foco na sustentabilidade

Outro ponto central para a realização do evento é a sustentabilidade. Segundo o presidente da associação, o setor pecuário do estado tem feito a “lição de casa”, garantindo a preservação ambiental nas propriedades rurais e buscando a excelência com iniciativas como a produção de carne carbono zero, que deve ser um dos temas debatidos nas palestras técnicas.

“Hoje, o produtor da porteira para dentro faz a lição de casa em todos os sentidos, em qualidade, em genética de qualidade, e também na sustentabilidade. Nós vamos ter vários debates, para buscarmos a excelência da carne em carbono zero, que vai propiciar um selo de qualidade para a nossa carne no Mato Grosso do Sul. Para que isso seja reconhecido pelo mundo, a qualidade da carne que a gente produz aqui, o produtor tem a função de respeitar o meio ambiente, algo que já está sendo feito. Hoje, você vai em uma propriedade rural, você tem as reservas garantidas, as APPs garantidas, então o produtor rural é um preservador da natureza”.

Aberto aos públicos

Além dos negócios, a Expogenética também visa atrair o público em geral, proporcionando atividades de entretenimento como rodeio e shows. A expectativa é que mais de 80 mil pessoas circulem pelo evento ao longo dos 10 dias. “Queremos que a população de Campo Grande tenha a oportunidade de conhecer mais sobre a base da nossa economia, que é o agronegócio”. O evento contará com portões abertos, além de atrações como parque de diversões, fazendinha para as crianças, shows musicais e rodeio.

Por João Buchara

