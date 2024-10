Presidência da FFMS será disputada por sete nomes

Ao menos sete nomes se candidataram a vaga para concorrer a presidente da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Alguns candidatos já protocolaram os documentos necessários e agora aguardam o aval da entidade para participarem da eleição no dia 1º de novembro.

Entre os confirmados estão Estevão Petrallas, Marcos Araújo, Américo Ferreira, Paulo Telles, Tony Vieira, Claudio Barbosa eAndré Baird. De acordo com a FFMS esses sete nomes, porém, ainda não são candidatos oficiais. As candidaturas foram encaminhadas para a Comissão Eleitoral que analisa se os pré-candidatos preenchem os requisitos para a disputa e, aí sim, confirmá-los no pleito.

Segundo o estatuto da FFMS, os clubes que disputaram a Série A em 2024 tem peso 3 na escolha do novo presidente, enquanto os demais clubes, na Série B, tem peso 2. Já os clubes amadores e ligas têm peso 1.

No último dia 15 de outubro, o presidente afastado da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário de Oliveira, de 78 anos, foi destituído do cargo após uma assembleia extraordinária realizada na tarde de segunda-feira (14), em Campo Grande. Após quase três décadas no comando da entidade, a decisão de afastamento foi tomada com 19 votos a favor e 12 contra, em um processo que contou com a participação de clubes profissionais, ligas amadoras e membros da FFMS.

Entre os clubes da 1ª divisão, oito votaram pela destituição e três foram contrários. Nos clubes restantes, houve empate: seis a favor e seis contra. No caso das ligas amadoras, cujo voto tem peso unitário, oito foram a favor da destituição e apenas uma contra. Os votos foram realizados de forma secreta

Francisco Cezário tornou-se alvo da Operação Cartão Vermelho em maio de 2024, sob a acusação de liderar um esquema de desvio de pelo menos R$ 6 milhões em recursos públicos por meio de convênios e repasses para a FFMS. O ex-presidente foi preso duas vezes no curso da investigação e, atualmente, está em liberdade, monitorado por tornozeleira eletrônica.

Cezário retira tornozeleira

A Justiça retirou o monitoramento eletrônico do ex-presidente da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), Francisco Cezário de Oliveira. De acordo com a decisão publicada no Diário Oficial de Justiça desta sexta-feira (18), o prazo estabelecido na condicional inicial era de 90 dias, terminando no final de setembro. “Portanto, decorrido prazo não mais subsistem os motivos para o monitoramento eletrônico”, diz a determinação.

Por Thays Schneider

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais