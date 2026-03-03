Homem é executado a tiros na Vila Nhanhá

Um homem, identificado como Reinaldo Brito, de 36 anos, foi morto a tiros na noite dessa segunda-feira (2), na região da Vila Nhanhá, em Campo Grande. Equipes da Polícia Militar e Policia Civil foram acionadas, além da Perícia, para os procedimentos no local.

A Polícia Civil registrou o caso e iniciou as diligências para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Até o momento, não há confirmação de suspeitos presos. A polícia também não divulgou detalhes sobre a motivação do crime. No entanto, já foi encontrado o carro apontado por testemunhas como sendo usado na execução do homem. O veículo foi encontrado abandonado no bairro vizinho, o Jockey Club, a 2 km de onde ocorreu o crime.

O caso segue sob investigação e novas informações devem ser divulgadas após a conclusão dos primeiros levantamentos.]