Secretário da Juventude pede afastamento do cargo após denuncia de assèdio sexual

Nessa segunda-feira (03) o secretário da Juventude de Campo Grande, Paulo Cesar Lands Filho, de 38 anos, solicitou o afastamento temporário de suas obrigações e cargo após acusação de estupro. A vítima, identificada como um ex-servidor municipal, procurou a delegacia no dia 27 de fevereiro para denunciar Lands por assédio sexual e estupro de vulnerável.

Segundo as informações, o crime ocorreu quando o ex-servidor era seu subordinado. Na ocasião, o homem, de 22 anos contou que teria sido alvo de investidas sexuais e condutas abusivas por parte do secretário. Os fatos teriam ocorrido entre os entre julho de 2025 e janeiro de 2026 em diferentes lugares como o ambiente de trabalho, vias públicas e na casa do secretário.

Em nota, a Prefeitura de Campo Grande reitera o afastamento de Lands e afirma que o processo administrativo está em curso.

“A Prefeitura de Campo Grande informa que o secretário executivo da Juventude, Paulo Lands, solicitou na noite desta segunda-feira, 2 de março, o seu afastamento temporário de suas funções, para que possa dedicar-se a esclarecer os fatos. O município reitera que um processo administrativo está em curso e logo os fatos serão esclarecidos”, diz a nota.

Entre as acusações estão toques íntimos sem consentimento e o envio de mensagens de teor sexual. O ex-servidor ainda relatou um episódio em que o secretário teria o levado à própria residência após confraternização, mesmo com sinais de embriaguez.

A equipe do Jornal O Estado com o secretário Paulo Lans Filho e aguarda retorno.