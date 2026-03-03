Funsat disponibiliza 1.209 vagas em 125 empresas nesta terça-feira (3)

Foto: Reprodução/Funsat

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta terça-feira (3), um total de 1.209 vagas de emprego intermediadas pela Agência de Empregos do órgão. As oportunidades abrangem 118 profissões diferentes, ofertadas por 125 empresas de Campo Grande, fortalecendo a conexão entre trabalhadores e o mercado local.

Para participar dos processos seletivos, é fundamental que o candidato esteja com o cadastro atualizado no sistema da Fundação. A atualização pode ser realizada por meio da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente na sede da Funsat. A medida garante que o perfil profissional esteja adequado às exigências das empresas, ampliando as chances de encaminhamento para entrevistas.

Entre as vagas com maior número de postos disponíveis estão:

  • Açougueiro (10 vagas)
  • Atendente de lanchonete (32 vagas)
  • Conferente de carga e descarga de mercadoria (2 vagas)
  • Farmacêutico (2 vagas)
  • Operador de caixa (139 vagas)
  • Preparador físico (2 vagas)
  • Técnico de frutas e hortaliças (7 vagas)

Oportunidades de “perfil aberto”

A Agência também destaca 758 vagas de perfil aberto, que não exigem experiência prévia, ampliando o acesso de trabalhadores ao mercado formal. Entre as funções disponíveis estão:

  • Auxiliar de cozinha (16 vagas)
  • Auxiliar de limpeza (100 vagas)
  • Frentista (2 vagas)
  • Operador de Telemarketing Ativo (50 vagas)
  • Pedreiro (7 vagas)
  • Vendedor interno (2 vagas)

Para trabalho temporário, há 11 vagas, distribuídas entre garçom (10) e encarregado de obras (1).

Inclusão e oportunidades para PCD

Reforçando seu compromisso com a inclusão, a Funsat oferece 82 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), contemplando as funções de:

  • Auxiliar de confecção (80 vagas)
  • Auxiliar de linha de produção (1 vaga)
  • Porteiro (1 vaga)

As informações detalhadas sobre essas oportunidades podem ser obtidas no Guichê 1, localizado no piso térreo da sede da Fundação.

Atendimento à população

A Funsat atende a população em dois endereços:

  • Sede Central: Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória
  • Polo Moreninhas: Rua Anacá, 699

A Fundação reforça que manter o cadastro atualizado é essencial para garantir o encaminhamento às vagas disponíveis. A intermediação de empregos realizada pela Funsat contribui diretamente para o fortalecimento da economia local e para a geração de oportunidades aos trabalhadores de Campo Grande.

 

 

