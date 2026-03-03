Funsat disponibiliza 1.209 vagas em 125 empresas nesta terça-feira (3)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta terça-feira (3), um total de 1.209 vagas de emprego intermediadas pela Agência de Empregos do órgão. As oportunidades abrangem 118 profissões diferentes, ofertadas por 125 empresas de Campo Grande, fortalecendo a conexão entre trabalhadores e o mercado local.
Para participar dos processos seletivos, é fundamental que o candidato esteja com o cadastro atualizado no sistema da Fundação. A atualização pode ser realizada por meio da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente na sede da Funsat. A medida garante que o perfil profissional esteja adequado às exigências das empresas, ampliando as chances de encaminhamento para entrevistas.
Entre as vagas com maior número de postos disponíveis estão:
- Açougueiro (10 vagas)
- Atendente de lanchonete (32 vagas)
- Conferente de carga e descarga de mercadoria (2 vagas)
- Farmacêutico (2 vagas)
- Operador de caixa (139 vagas)
- Preparador físico (2 vagas)
- Técnico de frutas e hortaliças (7 vagas)
Oportunidades de “perfil aberto”
A Agência também destaca 758 vagas de perfil aberto, que não exigem experiência prévia, ampliando o acesso de trabalhadores ao mercado formal. Entre as funções disponíveis estão:
- Auxiliar de cozinha (16 vagas)
- Auxiliar de limpeza (100 vagas)
- Frentista (2 vagas)
- Operador de Telemarketing Ativo (50 vagas)
- Pedreiro (7 vagas)
- Vendedor interno (2 vagas)
Para trabalho temporário, há 11 vagas, distribuídas entre garçom (10) e encarregado de obras (1).
Inclusão e oportunidades para PCD
Reforçando seu compromisso com a inclusão, a Funsat oferece 82 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), contemplando as funções de:
- Auxiliar de confecção (80 vagas)
- Auxiliar de linha de produção (1 vaga)
- Porteiro (1 vaga)
As informações detalhadas sobre essas oportunidades podem ser obtidas no Guichê 1, localizado no piso térreo da sede da Fundação.
Atendimento à população
A Funsat atende a população em dois endereços:
- Sede Central: Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória
- Polo Moreninhas: Rua Anacá, 699
A Fundação reforça que manter o cadastro atualizado é essencial para garantir o encaminhamento às vagas disponíveis. A intermediação de empregos realizada pela Funsat contribui diretamente para o fortalecimento da economia local e para a geração de oportunidades aos trabalhadores de Campo Grande.