Confira lista com interdições de ruas em neste fim de semana em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), divulgou nesta sexta-feira (10) a lista de ruas que serão interditadas, em função de obras e atendimento ao público, para o fim de semana.

De acordo com a administração municipal, as medidas são necessárias para garantir a segurança dos participantes e o bom andamento das atividades previstas. A recomendação é para que condutores e pedestres redobrem a atenção ao planejar suas rotas, a fim de evitar transtornos e atrasos.

Confira:

– 10 e 11 de janeiro – 06h às 18h

Atendimento Carreta do Hospital do Amor

Rua Aqueluz, entre Evaristo da Veiga e Frei Caneca

– 1º a 28 de janeiro – Integral

Obra

Rua 13 de Maio, nº 2825 e nº 2795

– 1º a 28 de janeiro – Integral

Obra de captação de águas pluviais

Rua Antônio Maria Coelho, entre Rua Espírito Santo e Rua Goiás

– 1º a 28 de janeiro – Período vespertino

Obra de recapeamento

Rua Jerônimo Paes Benjamim, da Av. Eduardo Elias Zahran até Rua Júlio Dantas, estendendo-se até a Rua Rodolfo José Pinho

– A partir de 10 de janeiro – Até 12h

Obra de recapeamento da malha viária

Rua Eduardo Santos Pereira, entre Rua Ceará e Travessa Clementina

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram