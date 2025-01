Atualização do PIX pode levar sonegadores à malha fina, mas não afeta assalariados, explica economista

Golpes relacionados à fiscalização da ferramenta estão sendo proliferados com base em notícias falsas

“O PIX não terá taxas ou cobranças extras, mas a Receita Federal está ampliando o monitoramento para identificar movimentações suspeitas e combater a sonegação”, explica o economista Eduardo Matos. À medida que faz parte de um processo de modernização, mas está sendo alvo de notícias falsas que têm causado preocupação entre os brasileiros.

Com a popularidade do PIX, o sistema de pagamento instantâneo lançado pelo Banco Central, muitas informações falsas têm circulado, incluindo um suposto imposto sobre transações acima de R$ 5 mil. Segundo o economista, “essa informação está incorreta. O que está acontecendo é uma atualização nos sistemas da Receita Federal para incluir o PIX em cruzamentos de dados financeiros. Não há nenhuma previsão de cobrança ou taxa adicional.”

De acordo com o especialista, a inclusão do PIX no monitoramento financeiro tem como objetivo identificar possíveis irregularidades, como movimentações que não foram declaradas ao Imposto de Renda. “Muitas pessoas utilizam o PIX para movimentar valores informalmente, e a Receita busca entender esses processos.

Isso pode levar sonegadores à malha fina, mas não implica em novos impostos ou taxas”, esclarece Matos.

O economista destaca que o PIX é uma ferramenta inovadora e exclusiva do Brasil, com alta eficiência e praticidade, mas que também gera grandes volumes de dados em alta velocidade. “Para a Receita, organizar essas informações é essencial. Quanto mais dados sistematizados, melhor é o planejamento estatal, incluindo políticas públicas mais eficazes”, afirma.

Efeitos das notícias falsas na economia

Matos alerta que a disseminação de notícias falsas sobre o PIX e a Receita Federal pode trazer consequências negativas para a economia. “Golpes e informações falsas aumentam a percepção de risco e diminuem a confiança dos consumidores e empresários. Isso pode, indiretamente, desacelerar a economia”, diz o economista.

Ele orienta que os cidadãos busquem informações em fontes confiáveis e prestem atenção às comunicações oficiais do governo. “A Receita Federal não cobra taxas pelo PIX e não envia mensagens por WhatsApp ou SMS solicitando pagamentos. Todo o contato oficial é feito pelo portal e-CAC ou pelo site oficial”, reforça.

Como os brasileiros devem se preparar

Para quem utiliza o PIX no dia a dia, a recomendação é organizar as finanças e manter a declaração do Imposto de Renda em dia. “Os assalariados com carteira assinada (CLT) não precisam se preocupar, já que os descontos são feitos diretamente na folha de pagamento. No entanto, quem faz movimentações informais ou possui outras fontes de renda deve estar atento para incluir essas operações na declaração”, alerta Matos.

Por fim, o economista reforça que a medida da Receita Federal busca apenas modernizar o acompanhamento financeiro. “Não há previsão de cobrança de imposto sobre PIX, e os brasileiros podem continuar utilizando essa ferramenta com tranquilidade”, conclui.

Por Djeneffer Cordoba

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais