Operário enfrenta o CRAC em busca da liderança do grupo A7

Após vencer em casa a Internacional de Limeira (SP), o Operário Futebol Clube já se encontra em Catalão (GO), onde enfrentará o CRAC (Clube Recreativo e Atlético Catalano) na tarde de hoje (10), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Caso vença, a equipe sul-mato-grossense entra na zona de classificação para a segunda-fase do grupo A7.

A vitória contra o clube paulista no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, na última quarta-feira (7), foi um alívio após pressão da torcida pelos 3 pontos necessários em casa. Com o grupo bastante embolado, a delegação operariana vê uma vitória em Catalão (GO), um salto na tabela e o topo da liderança, mais próximo.

O Operário está na 5ª colocação com 7 pontos, já a equipe goiana está na 3ª colocação com 8 pontos. CAso vença, o Operário pode na segunda colocação.

O líder do grupo A7, é a Patrocinense-MG (10 pontos); seguido pelo XV de Piracicaba-SP (nove pontos), Crac-GO e Maringá-PR (sete pontos).

Para a partida contra o CRAC (GO), às 16h (horário de MS), o Operário tem problemas no setor de marcação. O volante Lucas Hulk, que levou o terceiro cartão amarelo nem viajou com a delegação e está fora da partida. As opções para esse setor é Andrei Alba ou Abuda, mas o técnico Celso Rodrigues pode surpreender e optar pela entrada de Junior Ramos. Outros dois jogadores pendurados com dois cartões amarelos são: Marlon e Firmino Coruja.

Quem está retornando ao elenco é o zagueiro Jadson, que cumpriu suspensão automática e fica à disposição do técnico Celso Rodrigues.

A partida contra o CRAC será hoje, no estádio Estádio Genervino da Fonseca

Confira os próximos jogos do Operário na Série D

CRAC x Operário – 10/06 – 17h – Estádio Genervino da Fonseca

Operário x CRAC – 14/06 – 20h – Estádio Jacques da Luz

Inter de Limeira x Operário – 17/06 – 15h – Estádio Major Levy Sobrinho

Operário x Cascavel – 25/06 – 16h – Estádio Jacques da Luz

Operário x Maringá – 02/07 – 16h – Estádio Jacques da Luz

Patrocinense x Operário – 09/07 – 10h – Estádio Pedro Alves do Nascimento

XV de Piracicaba x Operário – 15/07 – 16h – Estádio Barão de Serra Negra

Operário x Ferroviária – a definir – Estádio Jacques da Luz.

