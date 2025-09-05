Homem é espancado por populares em Campo Grande após suspeita não confirmada de estupro

Um homem de 44 anos foi perseguido e agredido por moradores na madrugada desta sexta-feira (5), no Jardim Tarumã, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, ele sofreu um traumatismo craniano leve e lesões na face durante as agressões.

De acordo com relatos, uma moradora contou à Polícia Militar (PM) que o indivíduo alegou estar sendo perseguido e, na tentativa de fugir, começou a pular muros de residências. Em determinado momento, ele foi detido por populares e passou a ser agredido, sendo acusado de um suposto estupro por estar com as calças abaixadas.

A PM realizou rondas na região, mas não há confirmação de que o homem tenha cometido o crime de estupro. Ele recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, permanecendo sob cuidados médicos.

O caso foi registrado na delegacia local como lesão corporal culposa, considerando que as agressões foram cometidas por terceiros, sem confirmação do crime que motivou a violência.

