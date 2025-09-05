De Liniker a feiras gastronômicas, MS tem agenda cheia neste fim de semana

Artista paulista se apresenta de forma gratuita no Parque das Nações Indígenas

MS ao Vivo

Campo Grande recebe, no dia 7 de setembro (domingo), a partir das 17h, mais uma edição do projeto MS ao Vivo, desta vez com a grande atração nacional: a cantora Liniker. O evento, que acontece no Parque das Nações Indígenas, contará ainda com a abertura do cantor sul-mato-grossense Silveira.

O acesso é gratuito e o evento integra uma programação contínua de valorização da cultura e da música promovida pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da Fundação de Cultura de MS, e o Sesc-MS.

Liniker, nascida em Araraquara–SP, Liniker não é só uma cantora – ela é uma artista que se reinventa a cada passo. Desde o lançamento do EP Cru (2015), a cantora vem quebrando barreiras com sua voz única e suas histórias autênticas. Com o sucesso de Remonta (2016) e Goela Abaixo (2019), Liniker se destacou também no mundo da atuação, interpretando a personagem Cassandra na série Manhãs de Setembro (2021), na Prime Video.

Em 2021, ela lançou seu primeiro álbum solo, Indigo Borboleta Anil, que foi premiado no Grammy Latino, marcando sua história como a primeira artista transgênero a conquistar esse reconhecimento.

Silveira mistura MPB, pop e soul em AfroAfetos

Cantor, compositor e artista corumbaense, Silveira iniciou sua trajetória musical aos 13 anos, na igreja, e passou por diferentes projetos até lançar sua carreira solo em 2020. Desde então, tem se destacado na cena musical de Mato Grosso do Sul, unindo MPB, pop, soul e influências afro-latinas.

Com suas músicas, Silveira traz à tona temas de resistência, ancestralidade e a potência do afeto. O show AfroAfetos não é só uma performance, mas uma forma de dar voz às experiências e aos sentimentos que refletem a luta e o amor de quem busca um lugar no mundo.

Sexta-feira (5)

Performance ‘Apupú – onde os corpos vibram’

O Sesc Ms realiza nesta semana mais uma edição da Arapuca Literária – Semana Sesc de Literatura, um encontro que celebra a força da palavra e suas múltiplas formas de expressão. Na sexta-feira quem se apresenta é Natasha Félix e DJ Joss Dee-Apupú, com a performance ‘Apupú – onde os corpos vibram’. Apupú é uma gíria angolana relacionada ao gênero musical do kuduro. Na boca da juventude luandense, apupú é o lugar onde a festa está, sinônimo de rolê. A performance será às 19h, no Sesc Teatro Prosa, de forma gratuita.

‘Festival D’Água na Peneira’

Entre os dias 5 e 7 de setembro, o Centro Cultural José Octávio Guizzo recebe de forma gratuita o festival D’Água na Peneira, uma imersão no universo artístico-cultural da primeiríssima infância, reunindo espetáculos, oficinas, vivências e momentos formativos voltados a bebês, crianças pequenas, famílias, professores e agentes culturais. Com uma programação multilinguagem, o Festival tem a intenção de valorizar a poética da primeira infância, com oficinas, mesas redondas e espetáculos. Mais informações de programação e horários @ciadaguanapeneira.

Feira empreendedora ACED

A Feira promete movimentar Dourados com uma programação diversificada e aberta ao público, na sexta-feira, 5 de setembro, das 16h às 22h, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, à Rua João Rosa Góes, 355 – Centro. O evento reúne produtos de moda, beleza, artesanato, decoração, papelaria, alimentação e muito mais, com praça de alimentação completa e área kids. Artistas locais se apresentam durante toda a feira, garantindo música de qualidade para os visitantes. A entrada é gratuita.

Feira do Oriente

Expositores trazem arte, moda e gastronomia de diferentes países. Tem bolsas, pashminas e tapetes da Índia; sandálias do Paquistão; doces do Marrocos; pratos da Turquia; semijoias dos Emirados Árabes e, do Brasil, jaquetas de couro, massageadores, doces e castanhas.

Horário: diariamente, no horário de funcionamento do shopping Norte e Sul Plaza (até 15/09).

Pantanal Fashion Week

Organizado pelo Colegiado de Moda de Mato Grosso do Sul, a Pantanal Fashion Week 2025 contará com 13 marcas de moda autoral do estado, além de criadores LGBTQIAPN+ que produzem figurinos, e marcas convidadas de Dourados e Aquidauana. Na sexta-feira, às 20h30, acontece a palestra nacional com Daniela Falcão, referência na economia criativa e ex-diretora da Vogue Brasil, em parceria com o Sebrae-MS. O line-up da noite inclui desfiles das marcas Márcia Benitez, Touché, Lidi Lo e Boli, seguidos de show com DJ às 23h. Já no sábado, às 20h30, será a vez do talk show “Moda com Identidade: quatro empresárias, um estado, muitas histórias” reúne Malu Pires, Kako Ferraz, Val Ravaglia e Carol Lucio, com mediação de Anderson Alves. O encerramento do evento contará com desfiles de Rass Brasil, Márcia Lobo, Ateliê Sutis, Roupavel e Co.Lab.

Sábado (6)

Espetáculo ‘Premonição: A Última Visão’

A Companhia Arte Boa Nova apresenta, no segundo semestre de 2025, um emocionante espetáculo espírita, que mergulha nas fronteiras entre o visual e o invisível. Em meio ao cotidiano aparentemente comum de um escritório de advocacia, um advogado começa a receber estranhos telefonemas e a viver experiências perturbadoras que desafiam sua lógica e sua fé. A Última Visão é uma jornada sensível que convida o público a repensar nossos valores e perceber que a verdadeira justiça começa dentro de nós. A peça é recomendada para maiores de 14 anos e será realizada no Teatro Allan Kardec (Avenida América, 653, Vila Planalto), em dois horários, às 18h e 20h30, e no domingo (7), às 18h, com ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Espetáculo ‘Os botões das camisas e das rosas’

Em mais uma programação da Semana Sesc de Literatura, no Sesc Teatro Prosa, a Esboço Caótico Cia de Teatro, traz diretamente de Dourados o espetáculo ‘Os Botões das Camisas e das rosas’, indicado para as crianças, mas feito para toda família assistir e se emocionar. Com elementos teatrais e lúdicos, música autoral e ao vivo, e contação de histórias e brincadeiras, a peça se concentra em temas como superação da morte e da solidão. A classificação é livre.

Lupland Biergarten

Prepare-se para viajar direto aos anos 80 em uma noite com duas experiências musicais: Banda Mullets, que revive os maiores clássicos do pop internacional dos anos 80, com sucessos de Duran Duran, A-ha e David Bowie; e V12, nome da cena pop/rock de Campo Grande, que mistura hits atuais e suas próprias composições. O evento será na Antônio Maria Coelho, 3285, Jardim dos Estados, a partir das 18h.

Adoleta Jump Park

Com 1.600 metros de pura diversão, o Adoleta é o maior parque inflável da América Latina e estreia neste sábado (06) no estacionamento do Shopping Campo Grande, em frente à Fórmula Academia. A atração traz 22 brinquedos infláveis gigantes, circuitos de obstáculos, rampas, escorregadores e ainda um espaço especial para descanso dos papais. Os ingressos têm valor de R$ 59,90 (por 30 minutos), com promoção especial para a estreia. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira das 16h às 22h / sábado das 15h às 22h e domingo das 15h às 21h. É indispensável o uso de meias e roupas confortáveis.

Feira Ziriguidum – 2 anos

Neste sábado, a Praça do Preto Velho recebe a festa de dois anos de existência, com mais de 180 expositores que trazem o melhor da culinária, artesanato, moda autora e muito mais. Direto da Ciudad Del, no Paraguai, Las Hijas De la Alquimia animam a comemoração com muito rap; também do Paraguai, Dj Rossin Selecciones com o melhor do eletrônico. Também sobe ao palco o Projeto Kzulo, Jerry Espíndola e Banda com part. de Raphael Vital, Ossuna, Regiane Martins e Berbéla Mortiz. Além disso, a Anjos da Dani faz mais uma campanha de adoção responsável nesta edição. A festa será das 16h às 23h.

Safari Burger & Grill

No próximo dia 6 de setembro, das 17h às 23h30, a Safari Burger & Grill (Rua José Antônio Pereiro, 1870), abre as portas para uma noite inesquecível, reunindo música ao vivo, gastronomia e muita animação. A festa promete ser “a mais animal do ano”, com shows de três bandas de peso: Pré Potentes, Tonho Sem Medo e Coquetel Blue, trazendo o melhor do rock clássico e do blues. Além da programação musical, o público poderá saborear o que consagrou o Safari Burger ao longo de sua trajetória: burgers artesanais suculentos, fritas crocantes, chopp gelado e drinks especiais preparados para brindar a data histórica. Ingressos no Sympla.

Domingo (7)

XV Porco no Rolete da Colônia de Férias

Neste domingo a ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande) realiza mais uma edição do tradicional Porco no Rolete, na Colônia de Férias da associação (Rua Mascote, S/n, Chácara das Mansões). Haverá música ao vivo, ambiente familiar e área de lazer com piscina. Os ingressos custam R$ 59 para associados e R$ 69 para não associados; crianças de 1 a 5 anos não pagam e de 6 a 10 pagam meia. Informações e filiações: (67) 9 9820-9584

Ita Center Park

Grande sucesso das décadas de 1990 e 2000, o tradicional Ita Center Park está de volta a Campo Grande com uma das maiores e mais reconhecidas atrações itinerantes do país. Entre os destaques, estão o Ranger, uma montanha-russa projetada para desafiar limites; o Bate-Bate, tobogã, e o Crazy Dance. Os ingressos têm preço inicial de R$ 15 e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 15h às 22h. O parque está localizado no estacionamento do Shopping Campo Grande, nos altos da Afonso Pena.

Feira Borogodó

Neste domingo será dia de 15ª edição da Feira Borogodó, especial ‘Encontro das Nações Sul-mato-grossenses’, onde será celebrado as nações que ajudaram a compor a identidade cultural e contribuíram com o desenvolvimento do Estado. Serão mais de 300 expositores de artesanato, gastronomia, moda, design, antiguidades e sustentabilidade. A programação conta com Ramona Rodrigues (oficina de brinquedos artesanais), Edu Brincante (contação de histórias, Isa Yasmin Estúdio de Dança e Arte (Dança Árabe), Raphael Vital (Viola/ música), Raiden Daiko (apresentação Taiko estilo Wadaiko/ Japão), Heloá Nantes (Música Paraguaia), Dj Tamys (Set de Brasilidades) além de feira de ação responsável de pets com o projeto @anjosdadani, que resgata animais em situações de vulnerabilidade. A feira será das 9h às 15h na Praça Coophafé (Rua das Garças, n.º 3164).

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais