Todo colorido! Tucunaré-fogo chega ao Bioparque Pantanal para encantar visitantes

O Bioparque Pantanal tem um novo morador: o tucunaré-fogo. A espécie é conhecida por ter uma boca grande e poderosa, cauda em formato de leque e coloração que chama a atenção. Originário da bacia do rio Negro, na região amazônica, o peixe pode pesar até 7 kg.

A espécie se alimenta de diferentes tipos de animais aquáticos, como crustáceos, moluscos e peixes. Durante o período de reprodução, as fêmeas ficam ainda mais coloridas e ativas.

“Este predador voraz, com suas cores que lembram chamas vivas, pode chegar até 70cm”, compartilhou o aquário nas redes sociais.

Por serem agressivos e territoriais, os tucunarés-fogo costumam ser animais solitários. Quando se sentem ameaçados, utilizam suas mandíbulas fortes e dentes afiados. Na época reprodutiva, os machos constroem ninhos em áreas rasas e atraem as fêmeas para desovar, tornando-se mais sociáveis e podendo ser encontrados em pequenos grupos.

Seu nome científico, Cichla mirianae, foi dado em homenagem à zoóloga Mirian Leal-Carvalho, do Departamento de Ictiologia do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém. Predador voraz, assim como os outros integrantes do gênero Cichla, ele prefere áreas calmas, onde pode caçar e se deslocar com facilidade.

O peixe foi avaliado recentemente para a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), em 2018, sendo classificado como menos preocupante.

