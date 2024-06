Homem é espancado na Moreninha

Na madrugada desta segunda-feira (17) um homem de 35 anos, foi socorrido, após ser encontrado caído e com várias lesões na cabeça em uma via pública da Vila Moreninha II, em Campo Grande.

Segundo o relatório policial, durante uma operação na região, uma equipe foi alertada sobre a possível agressão e verificou a situação, confirmando a veracidade da informação. Os policiais solicitaram apoio para o resgate.

Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com testemunhas que relataram que a vítima havia sido agredida por várias pessoas. Durante a tentativa de falar com o homem, os policiais notaram que ele estava desorientado e com dificuldade de se expressar.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao homem, encaminhando-o para atendimento médico em uma unidade de saúde.

