R$ 30 milhões: Governo amplia programa Bônus Moradia em MS

Famílias de Campo Grande e Dourados poderão receber até R$ 32 mil para comprar casa; recursos são de emendas da Bancada Federal

O governador Eduardo Riedel, acompanhado da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e do prefeito de Dourados, Alan Guedes, participou da abertura do cadastro do programa Bônus Moradia Emendas, realizada nesta segunda-feira (17), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, na Capital. A nova etapa, agora com subsídios do Governo Federal, adquiridos pela Bancada de MS, irá destinar R$ 30 milhões para as cidades em questão.

O programa Bônus Moradia foi lançado em junho do ano passado, com subsidio de Mato Grosso do Sul. Agora. O objetivo é atender famílias que sonham em conquistar a casa própria por meio de subsídios de até R$32 mil, através de contrapartidas da União e emendas parlamentares.

Além da população, empresas do ramo da construção civil que possuam empreendimentos na modalidade de apoio à produção de habitações ou alocação de recursos, poderão participar do programa.

Depois das inscrições, o próximo passo é a triagem para ver quais subsídios cada família beneficiada conseguirá receber. O governador Eduardo Riedel afirmou que as emendas da União poderão ampliar o programa criado pelo governo. “Esse é um programa inédito no Brasil. Ele começou lá atrás, com mais de 2 mil famílias atendidas com recurso próprio. É uma alegria muito grande ter o apoio da bancada federal para ajudar as pessoas a adquirirem seu primeiro imóvel”, celebrou.

Lançado em 2023, o Bônus Moradia já aprovou 2.006 subsídios. Deste total, foram 1.252 contratos efetivados e outros 754 pretendentes com reserva em andamento. Conforme a diretora presidente da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul), Maria do Carmo Avesani, cerca de 150 beneficiários foram atendidos por mês.

Dos R$ 30 milhões que serão investidos, 20 é para Campo Grande e 10 para Dourados. “Em outubro de 2023, o ministério das cidades publicou a portaria 1.594, regulamentando o programa minha casa minha vida cidades, com características semelhantes ao projeto bônus moradia do governo do estado de MS”, destacou Avesani.

Durante o evento, a prefeita da Capital pontuou que a habitação tem sido prioridade em sua liderança. “Esse bônus vai trazer ainda mais avanços para a população Campo-grandense. O desejo maior de uma família é ter um CEP (sua casa própria), e em dois anos, colocando moradia como prioridade na minha gestão, mais de 7 mil famílias conseguiram sua casa”, destacou Adriane.

Seguindo a mesma linha, o prefeito de Dourados agradeceu a destinação do orçamento e afirmando que o assunto habitação também é uma pauta muito importante para o município. “Quando o assunto é habitação, é de interesse social de todos. É o que mais toca no coração das famílias. Tenho certeza que Dourados e Campo Grande vão saber aproveitar bem dos recursos, para cuidar das pessoas que mais precisam”, garantiu Alan.

Recursos da Caixa

Em 5 anos, o banco aplicou R$ 10 bilhões em programas de moradia em Mato Grosso do Sul. De acordo com o superintendente geral da Caixa em MS, Augusto Cesar, foram cerca de R$ 2 bilhões por ano e R$ 150 milhões por mês.

Na faixa 1, de pessoas que recebem de R$ 1.500 a R$ 2.620 salário mínimo, 15% das famílias não deram entrada; enquanto isso, famílias que recebem até R$ 3 mil representaram 8% das buscas pelos programas; já 3% dos que recebem até R$ 5 mil por mês procuraram auxílios moradia.

