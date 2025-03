Enfermeira é presa em flagrante por embriaguez ao volante e tentativa de suborno em Campo Grande

Profissional de 42 anos foi detida após abordagem policial na Operação Lei Seca; ela resistiu à prisão e agrediu agentes

Uma enfermeira de 42 anos foi presa na madrugada deste sábado (8) em Campo Grande por dirigir embriagada, desacatar policiais, resistir à prisão e tentar subornar a equipe que realizou a abordagem. O caso ocorreu na Rua Ceará, no Bairro Santa Fé, durante uma operação da Polícia Militar para fiscalizar o cumprimento da Lei Seca.

De acordo com o boletim de ocorrência, a condutora dirigia um Ford Fiesta quando foi parada pelos militares. Durante a verificação, os agentes constataram que o veículo estava com o licenciamento vencido desde 2022. Ao ser questionada sobre o consumo de bebidas alcoólicas, a mulher se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados, fala arrastada e desorientação.

No momento em que os policiais pediram que ela descesse do carro e entregasse a chave, a enfermeira teria se negado e, em seguida, aberto a bolsa para oferecer dinheiro a um dos agentes. Diante da tentativa de suborno, ela recebeu voz de prisão, mas ainda assim se recusou a sair do veículo e tentou dar partida para fugir. Os policiais precisaram contê-la, momento em que ela passou a desferir socos, chutes e mordidas contra um dos militares, que precisou usar spray de pimenta para imobilizá-la.

Após ser algemada, a mulher continuou xingando a equipe policial. Ela foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde o caso foi registrado, mas não prestou depoimento por estar muito alterada. O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio devido à irregularidade no licenciamento.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram