Homem é espancado e roubado por três homens ao sair de uma festa na Capital

Durante uma festa na madrugada de hoje (14), um homem de 49 anos, foi assalto e espancado por três suspeitos, na Rua Rui Barbosa, na região central de Campo Grande. A vítima procurou a Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam a ocorrência e foram até o hospital ouvir a vítima. No local, o homem relatou que estava em uma festa, quando em determinado momento foi surpreendido por três homens.

A vítima foi espancada e teve R$ 230 reais levados pelos suspeitos. Na Santa Casa, foi informado aos policiais que o homem foi agredido na cabeça e na costela. A vítima ainda apresenta fraturas pelo corpo e segue internado no hospital.

O caso foi encaminhado e registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.