Guanandizão recebe jogos de torneios nacionais de futsal neste sábado

O Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o popular Guanandizão, recebe hoje (15), as finais da Taça Brasil de Futsal sub-15 masculina e a Copa Brasil Feminina de Futsal adulta. A entrada para acompanhar os dois jogos é gratuita.

O primeiro jogo da rodada será entre Serc x Douradina/Operário, às 8h, pela Copa do Brasil Feminina. O dérbi sul-mato-grossense é o jogo de ida, pelas quartas de finais da competição nacional. Segundo a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), o jogo de volta será no dia 29 de julho. As outras disputas das quartas de final são entre Praia Clube-MG x Taboão Magnus-SP, Female x Stein Cascavel-PR e Resenhas-GO x Copag/Multmed-TO. Os jogos serão nas respectivas cidades dos clubes participantes.

O segundo jogo da rodada no Guanandizão, vale o título da Taça Brasil Sub-15 Masculina entre Apama-SC x Sport/Instituto Todos-PE. A decisão está marcada para as 10h30, também com estrada gratuita.

