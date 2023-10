Operário faz sua penúltima partida no Brasileiro Série D

O Alvinegro de Campo Grande joga hoje (15) pela 13ª e penúltima rodada do Brasileiro Série D, às 16h (de MS), contra o XV de Piracicaba-SP, no estádio Barão da Serra Negra, no interior paulista. Lanterna do grupo 7, o Operário busca a segunda vitória no Campeonato.

O elenco treinado por Leocir Dell’Astra viajou para o interior paulista na madrugada de sexta-feira. Para esse confronto, o Operário não vai contar com o goleiro Vitor, que recupera-se de cirurgia. Felipe Chaves, Andrei Alba e o Marlon dependem de liberação médica. Já o zagueiro Jadson Sergipano estará disponível após cumprir suspensão automática pela expulsão no jogo contra o Maringá-PR. O adversário deste sábado também praticamente cumpre tabela. Com 13 pontos, cinco a mais do que o time de Mato Grosso do Sul, o XV está na sexta posição, a cinco de Maringá, Inter de Limeira-SP, e Crac-GO, que abrem o G4 da classificação. O Patrocinense-MG lidera com 21.

[Luciano Shakihama]– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.