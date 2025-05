CBF confirma volta da Copa do Brasil Feminina em 2025; Operário será o representante de MS

A Copa do Brasil Feminina voltará a ser disputada em 2025, após nove anos de ausência. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira (5) o retorno da competição, que reunirá 65 times de todos os estados do país, com representantes das três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino. O único clube de Mato Grosso do Sul na disputa será o Operário Futebol Clube, de Campo Grande.

A equipe sul-mato-grossense, que atualmente disputa a Série A3 do Brasileirão Feminino, entrará em campo logo na primeira fase, que será composta por 32 clubes da terceira divisão. As partidas serão realizadas em jogos únicos e eliminatórios, com decisão por pênaltis em caso de empate, modelo que se manterá até o fim do torneio.

Na segunda fase, os 16 classificados da etapa inicial enfrentam os times da Série A2 do Brasileiro. Já na terceira fase, os times da elite nacional, a Série A1, entram na disputa. A Copa seguirá com as oitavas e quartas de final em setembro, e semifinais e final programadas para novembro.

Os confrontos e mandos de campo de cada fase ainda serão definidos por sorteios realizados pela CBF. A primeira fase está prevista para o fim de maio, e a expectativa é de que a competição fortaleça a visibilidade e o calendário do futebol feminino nacional.

Operário luta por classificação na Série A3

Enquanto se prepara para a nova competição, o time feminino do Operário também segue em busca da classificação para as oitavas de final do Brasileirão Série A3. No último sábado (4), a equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Vila Nova, pela segunda rodada do Grupo A2.

Apesar da derrota, o Galo da Capital soma 3 pontos, após a vitória por 5 a 4 na estreia contra o Operário-MT, e ocupa a segunda posição do grupo. O Vila Nova, com 6 pontos, já está classificado.

O próximo compromisso do Operário será diante do Cresspom, do Distrito Federal. Para avançar no torneio nacional, a equipe sul-mato-grossense precisa vencer. Um empate também pode garantir a vaga, desde que o Operário-MT não vença o Vila Nova.

