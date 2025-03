Fim de semana promete emoção com clássicos, finais e grandes jogos no Brasil e na Europa

O sábado (15) e o domingo (16) prometem ser dias de muita emoção para os fãs de futebol, com decisões em campeonatos estaduais, clássicos nacionais e confrontos importantes nas principais ligas europeias. De títulos em jogo no Brasil a duelos entre gigantes na Europa, os torcedores terão uma agenda cheia para acompanhar seus times de coração.

Nos campeonatos estaduais, o destaque fica para as finais que prometem mexer com a emoção dos torcedores. No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense disputam o jogo de volta da final do Campeonato Carioca no domingo (16), às 15h (horário de MS), com o rubro-negro levando vantagem após vencer por 2 a 1 na ida. A partida será transmitida por Band, SporTV, Premiere e GOAT.

No Campeonato Gaúcho, o Internacional recebe o Grêmio no Beira-Rio, também às 15h (horário de MS), de domingo, para o jogo de volta da final. O Colorado venceu o primeiro duelo por 2 a 0 e tem a vantagem. SporTV 2 e Premiere transmitem o clássico GreNal.

Em São Paulo, Palmeiras e Corinthians iniciam a decisão do Paulistão no Allianz Parque, no domingo, às 17h30 (horário de MS). O último encontro em uma final entre os dois rivais foi em 2020. A transmissão será feita por Record, MAX, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

No Campeonato Mineiro, América-MG e Atlético-MG fazem o jogo de volta da final no sábado (15), às 15h30 (horário de MS), com o Galo em ampla vantagem após vencer por 4 a 0 na ida. SporTV 2 e Premiere transmitem o confronto.

Já no Campeonato Sul-Mato-Grossense, as semifinais começam no domingo com Operário x Pantanal FC, às 16h, e Águia Negra x Ivinhema, às 17h15. Os jogos serão exibidos pelo YouTube da FFMS.

Futebol europeu em alta

Na Europa, o final de semana também será de confrontos decisivos. No sábado (15), o Manchester City enfrenta o Brighton às 11h (ESPN e Disney+). No mesmo dia, o Real Madrid visita o Villarreal, às 13h30 (Disney+), enquanto Leipzig e Borussia Dortmund duelam pela Bundesliga, também às 13h30 (RedeTV e CazéTV).

No domingo (16), o clássico londrino entre Arsenal e Chelsea será disputado às 09h30 (ESPN e Disney+). Mais tarde, Liverpool e Newcastle decidem a EFL Cup, às 12h30 (ESPN e Disney+).

Na Espanha, Atlético de Madrid e Barcelona duelam às 16h (ESPN e Disney+), enquanto na Itália, Atalanta e Inter de Milão jogam às 15h45 (Disney+). Já na França, PSG e Olympique de Marseille, líder e vice-líder da Ligue 1, se enfrentam às 15h45 (CazéTV e Prime Video).

Final feminina

No futebol feminino, São Paulo e Corinthians decidem o título da Supercopa Feminina em jogo único no domingo, às 15h30 (horário de MS). A partida será transmitida por Globo e SporTV.

Prepare o controle remoto, porque o fim de semana promete ser eletrizante para os apaixonados por futebol!

