Homem é esfaqueado sete vezes em frente de igreja

Um homem de 44 anos, foi esfaqueado na noite de ontem, (1) em frente de uma igreja, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. A vítima foi encaminhada para Santa Casa, onde se encontra em observação.

Informações apuradas pela Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h, na Rua Olinda de Melo. Equipe de militares foram acionados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi esfaqueada cinco vezes no tórax e duas nas costas em sua própria residência. Aos policiais, a vítima disse desconhecer o autor do crime.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) centro como homicídio simples.

