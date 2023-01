Deputado comenta o decreto que suspende novos registros de armas

O deputado federal Marcos Pollon (PL), durante a tarde do último domingo (1), na posse do governador Eduardo Riedel fez uma breve live para anunciar o decreto do governo Lula em relação as armas. “Suspensão e supressão de direitos, sem confisco e sem fechamento de clubes! Por enquanto…”, adiantou Pollon.

A Medida publicada ontem (1), suspende novos registros de armas e clubes de tiro e restringe tamanho do arsenal permitido a civis. Grupo de trabalho será montado para propor nova regulamentação na área.

Em linhas gerais, o decreto:

suspende novos registros de armas por caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) e por particulares;

reduz os limites para compra de armas e munição de uso permitido;

suspende novos registros de clubes e escolas de tiro;

suspende a concessão de novos registros para CACs;

cria grupo de trabalho para propor nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento, de 2003.

O decreto também prevê que todas as armas compradas desde maio de 2019 sejam recadastradas pelos proprietários em até 60 dias.

O deputado afirmou em suas “lives” que acreditava que o decreto seria mais severo e que acredita que em fevereiro o legislativo atuante terá espaço para trabalhar melhor este tema e afirmou que até lá irá trabalhar os termos jurídicos.

“A competência do cadastramento das armas é do exército. Faremos os pontos críticos que estarão na plataforma do PROARMAS e ações coletivas para proteger estes assinantes. E estarei em contato com todos parlamentares que apoiam o PROARMAS para irmos acalmando e aguardando até inicio de fevereiro”, defendeu.

Ele também citou que acreditavam que isto ocorreria e havia aconselhado os membros dos clubes de tiros comprar munições que poderiam ser limitadas.

