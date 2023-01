Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

Lua e Urano na Casa das Finanças indicam uma boa fase para ganhar dinheiro, por isso, encare seu trabalho com garra e fique de olho nas boas oportunidades que poderão surgir. Mercúrio na Casa 10 acentua sua criatividade e, junto com Plutão, promete deixá-la ainda mais determinada para batalhar pelo que quer. Se depender do apoio dos astros, seu sucesso está garantido: vá com tudo e mostre todo o seu potencial. Quem está livre saberá bem o que procura no amor e só dará chance a quem fizer por merecer. Quem já tem seu par saberá valorizar a pessoa amada. Façam planos juntos.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Mercúrio na Casa do Conhecimento desperta em você um desejo enorme de aprender, se aperfeiçoar e evoluir. Você pode aproveitar esse estímulo para buscar novos cursos que possam contribuir com o seu crescimento na profissão. Determinada por natureza, o que você decidir fazer trará bons resultados para o seu futuro. Os astros só aconselham a não bater de frente com chefes e pessoas mais velhas, sobretudo no período da manhã. No amor, você sabe bem o que quer e deve conversar muito para descobrir se você e o contatinho realmente combinam. No romance, boa sintonia, muito diálogo e compreensão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua na Casa 12 deixa você mais emotiva. Evite pessoas e pensamentos negativos hoje. No trabalho, vai se sair melhor se puder se isolar num canto tranquilo e silencioso. Pode ter certa dificuldade para aprender algo novo no início do expediente, mas concentre-se, persista e logo vai desfrutar da sensação de missão cumprida. No campo sentimental, uma atração inesperada pode surgir e fazer seu coração disparar. Quem está livre dificilmente vai resistir. Se você já tem compromisso, é melhor avaliar os riscos antes de se aventurar. Valorize a cumplicidade com seu amor.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A tradição ensina que a união faz a força e você vai entender melhor o que isso significa se tiver oportunidade de se unir aos colegas no trabalho para cumprir as metas em comum. Se somar as suas potencialidades com os talentos dos parceiros, todos sairão ganhando, seja por cumprirem as tarefas mais rápido ou por superarem as expectativas. Agir em equipe também garante muita troca de conhecimentos e você pode aprender coisas valiosas. Ótima popularidade nas paqueras. Se você está a fim de alguém, é um bom dia para falar em namoro. Noite quente e sedutora na união.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Os astros vão inspirar você a mergulhar no trabalho e a explorar toda sua criatividade para se destacar no que faz. O desejo de brilhar será enorme e você pode se surpreender com boas oportunidades. Só convém ficar de olho na concorrência, que será pesada. Mas confie no seu taco e busque seus ideais. Bons papos com alguém conhecido pode render uma paquera. Você também pode se entusiasmar com uma pessoa influente e bem de vida. Use e abuse da sua sensualidade. Bem no fim do dia, Lua e Vênus trarão doses extras de romantismo, união e cumplicidade para a vida a dois. Aproveite!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A Lua na Casa 9 abre sua mente e incentiva você a buscar novos conhecimentos. Procure conversar mais com as pessoas, especialmente colegas mais experientes, professores e pessoas que tenham algo para ensinar. Sua criatividade está acentuada e você vai encantar chefes e colegas com boas ideias. Também terá uma habilidade incrível para motivar os outros com suas palavras. Pode fazer parcerias valiosas e dar um passo importante para o seu crescimento profissional. Na paquera, será mais fácil encontrar alguém com ideias e projetos parecidos com os seus. A dois, boa sintonia.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Ótimo dia para colocar em prática as mudanças e reforças em casa que você idealizou recentemente. A Lua na Casa 8 também ajuda você a cultivar o desapego: bom momento para mexer em seus guardados e doar ou descartar coisas que não têm mais serventia. Além de abrir espaço nos armários, isso ainda vai renovar as energias ao seu redor – experimente! Fase de transformações também no trabalho. Encare as novidades como oportunidades e mostre que sabe se adaptar. Seu poder de sedução está com tudo e vai ser fácil envolver quem deseja, seja na paquera ou na vida a dois.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Procure ser mais paciente e flexível no convívio com parentes, principalmente se você trabalha em um negócio de família. Você pode enfrentar conflitos se tentar impor as suas ideias e vontades. Por isso, tenha jogo de cintura e saiba negociar. Boas conversas valerão mais do que atitudes impositivas. Trabalhar em equipe e trocar ideias vão garantir soluções muito criativas para os desafios. Você terá boa lábia e muita facilidade para vendas e acordos. Bons papos também vão facilitar as paqueras e, se você já tem um alvo, tem sinal verde para se declarar. União firme e forte.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Você vai encarar a segundona com muita disposição para o trabalho. A Lua deixará você super determinada e focada em suas tarefas, ainda mais se você estiver empenhada em colocar em prática uma ideia lucrativa. Anote seus palpites, pois há boas chances de faturar uma grana extra. Só convém ter cuidado com mal-entendidos e conflitos no período da manhã – procure ouvir antes de expor suas opiniões, e ao falar, não seja autoritária. Ciúme de colega ou de alguém conhecido pode indicar que o sentimento mudou: avalie. Na união, colabore com o par sem fazer cobranças. A noite promete muito romantismo.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Mercúrio em Capricórnio acentua a sua habilidade de comunicação. Isso indica que você saberá escolher as palavras certas para convencer as pessoas em qualquer situação. Também terá ótimas ideias para tornar o trabalho mais produtivo. Será um dia muito favorável para você no trabalho, ainda mais para quem trabalha com comércio ou atendimento ao público. O astral também estimula os assuntos do coração. Cheia de charme e boa lábia, vai ser fácil atrair e envolver quem deseja nas paqueras, assim como será fácil seduzir e encantar a pessoa amada na vida a dois. Fale de amor e namore e muito!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você poderá enfrentar algum conflito ou aborrecimento em família no início do dia. O melhor a fazer é se abrir ao diálogo sem medo de demonstrar o que pensa e sente. No trabalho, você pode ganhar pontos extras ao revelar que tem experiência em determinadas atividades que todos desconheciam. Pode ser algo que aprendeu em outro emprego ou que aprendeu em casa. Também pode ter chance de colocar em prática um antigo projeto. Parentes podem dar uma força numa paquera difícil. À noite, Lua e Vênus vão facilitar a conquista. Para quem já vive um amor, os astros prometem muita sedução e romantismo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua na Casa 3 deixa você mais comunicativa e isso deve favorecer bastante o seu desempenho no trabalho. Além de se relacionar melhor com chefes e colegas, você terá uma habilidade incrível de negociar, pechinchar e convencer as pessoas. Pode fechar bons acordos e fazer ótimas parcerias. Ao mesmo tempo, Mercúrio na Casa 11 garantirá ideias inovadoras para você. Compartilhe essas ideias com os chefes e vai se surpreender com os resultados. Aceite convites da turma, conheça gente nova e puxe papo nas paqueras. Se você já tem seu amor, estimule o diálogo.

