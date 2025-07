Filhotes de cachorro são resgatados após serem abandonados em cemitério de Nova Andradina

Cerca de 13 filhotes de cachorro foram resgatados nessa quarta-feira (16) em uma cova aberta no cemitério municipal de Nova Andradina, a 297 quilômetros de Campo Grande. Os animais, junto da cadela mãe, estavam abandonados no local e foram retirados com o apoio do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações do site Nova News, os bombeiros foram acionados após moradores da região perceberem a presença dos cães no cemitério. Ao chegarem ao local, encontraram a cadela e os filhotes abrigados de forma precária dentro de uma cova. Todos foram encaminhados a um abrigo da cidade, onde agora recebem cuidados adequados.

O abandono de animais configura crime de maus-tratos, conforme estabelece a Lei nº 14.064/2020, que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição da guarda, para quem praticar atos de crueldade contra cães e gatos.

Entre as condutas consideradas criminosas estão, manter os animais em condições anti-higiênicas, expô-los ao sol por longos períodos, privá-los de alimento e água, abandoná-los, feri-los intencionalmente, envenená-los ou incitá-los a brigar.

O caso será apurado pelas autoridades competentes. A população pode ajudar denunciando situações de maus-tratos aos órgãos responsáveis, como a Polícia Militar Ambiental ou delegacias da Polícia Civil.

