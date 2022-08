Homem é esfaqueado pelo próprio filho após briga na saída de festa

Um homem de 57 anos, foi esfaqueado no tórax pelo próprio filho de 28 anos, após uma discussão na madrugada de hoje (14) em Campo Grande. A vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Leblon, onde recebeu os primeiros atendimentos e não corre risco de morte.

A briga entre os homens aconteceu por volta das 3h. A filha da vítima relatou aos policiais que estava em casa, quando ao sair deparou com o seu pai em uma caminhonete de modelo Ford Ranger ferido. Ele relatou à esposa que havia brigado com o filho após voltar de uma festa na cidade de Sidrolândia.

Conforme relatado pelo registro policial, a vítima disse que foi agredida a socos no rosto, além de ser esfaqueada pelo autor. Em seguida, contou que dirigiu até a casa da filha, no bairro Nova Campo Grande, para pedir socorro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e encaminhou a vítima até uma unidade de saúde com perfurações de cinco centímetros de largura. O autor do crime não foi localizado.

