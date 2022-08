Operário/DEC vence a Serc/UCDB e avança para as semifinais da Copa Brasil

Em um jogão, o Operário/DEC bateu a Serc/UCDB nos pênaltis por 5 a 4 e avançou para as semifinais da Copa Brasil de futsal feminino. A partida aconteceu na tarde de ontem (13), no ginásio Dom Bosco, em Campo Grande,

O próximo adversário do Operário/DEC será o Stein Cascavel (PR) em datas que ainda serão definidas pela Confederação Brasileira de Futsal.

O jogo em si foi emocionante até os últimos minutos. A rivalidade entre Operário/DEC e Serc/UCDB é antiga e essa disputa entrou em quadra desde os primeiros minutos de jogo. Na primeira partida, o Operário venceu e colocou pressão a equipe da Serc que necessitava urgentemente da vitória para levar o jogo a prorrogação e foi exatamente isso que aconteceu.

Depois de um primeiro tempo bem equilibrado e com chances para ambos os lados, os gols aconteceram somente no segundo tempo. Faltando 18 minutos para o término do jogo, Kamila abriu o placar para a Serc. 1 a 0.

Sete minutos depois, foi a vez de Aninha marcar e empatar a partida em 1 a 1. A rivalidade entrou em quadra e o jogo pegou fogo depois do empate do Operário. Um minuto depois, Tai ampliou para a Serc. 2 a 1.

Com a vitória da Serc a partida foi para prorrogação, onde ambas equipes apresentaram bons toques de bola, muitos encontros, mas o jogo acabou empatado encaminhando para os pênaltis.

Em cobranças alternadas, ambas equipes acertaram até a última cobrança, quando a Aninha da Serc chutou mal, explodindo a torcida operariana presente. As atletas do Operário ajoelharam em quadra emocionadas pelo resultado positivo e vaga assegurada para as semifinais do campeonato nacional de futsal.

Com este resultado, a Serc/ UCDB se despede da Copa Brasil de Futsal e foca suas energias na Copa Mundo. O campeonato de times internacionais, acontecem em Campo Grande e a Serc é a única de Mato Grosso do Sul que representa o país contra times de diversos continentes.

Já a equipe do Operário/DEC avança para as semifinais e aguarda as datas pela Confederação Brasileira de Futsal para o jogo decisivo contra o Stein Cascavel (PR).

FICHA TÉCNICA

SERC UCDB com Vanessa, Bruninha, Taynara, Kamila, Aninha, Maysa, Japinha, Thais, Gabi, Luana, Jana, Keila, Julia e Dani. Técnico Cleiton.

Operário/DEC com Jhw, Mirela, Paixão, Karol, Aninha, Larissa, Amanda, Tai, Majori e Eveling. Técnico Luis Gustavo.

Arbitragem de Carolina Alves e Evelise Medeiros.