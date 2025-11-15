MS ultrapassa marco na eletrificação veicular e mercado se abre para modelos de maior tecnologia

Wey 07, novo SUV híbrido da GWM, chega ao Estado em momento de expansão da mobilidade de baixo carbono

Mato Grosso do Sul entrou, neste ano, para o grupo dos estados que já possuem veículos eletrificados em todos os 79 municípios, um marco do avanço da mobilidade de baixo carbono no Estado. Nesse contexto de expansão da frota híbrida e elétrica, a GWM apresentou nesta semana, em Campo Grande, o Wey 07, novo SUV híbrido plug-in do segmento de luxo.

Segundo o Detran, MS contabilizava 3,5 mil veículos eletrificados em abril de 2024. Em fevereiro de 2025, esses modelos passaram a representar 0,19% da frota total de 1.893.205 veículos. Campo Grande lidera o movimento, com 2.703 unidades — incluindo 48 totalmente elétricas — seguida por Dourados (610), Três Lagoas (207) e Ponta Porã (133). Até abril do ano passado, seis municípios ainda não tinham nenhum veículo eletrificado; agora, todos registram ao menos um.

O ritmo de crescimento segue acelerado. Entre 2022 e 2023, a Capital registrou alta de 53,84% na frota eletrificada, e, somente em 2024, foram adquiridos 1.087 veículos híbridos e elétricos em todo o Estado. Esse cenário tem impulsionado a ampliação da oferta de modelos com maior densidade tecnológica.

Foi neste ambiente de expansão que a Bamaq GWM apresentou o Wey 07 a empresários, clientes e imprensa. O modelo estreia no mercado regional com foco no segmento premium e reúne pacote avançado de eletrificação, desempenho e sistemas de assistência à condução.

“O Wey 07 marca a nova era da mobilidade de luxo. Reforçamos nosso compromisso de trazer ao mercado sul-mato-grossense o que há de mais moderno em tecnologia automotiva e experiência de condução”, afirma Marcelo Rohlfs, head da divisão automotiva do Grupo Bamaq.

O SUV é equipado com motorização híbrida Hi4, que combina motor 1.5 turbo e propulsão elétrica, totalizando 517 cv e acelerando de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos. Projetado para seis ocupantes, o interior traz cockpit digital, multimídia de 14,6 polegadas, som premium com 16 alto-falantes e integração completa pelo aplicativo My GWM.

Em segurança, oferece condução semiautônoma de nível 2+, frenagem automática de emergência e assistentes de faixa e estacionamento, recursos alinhados à evolução do mercado de veículos eletrificados no Estado.

Por Djeneffer Cordoba

