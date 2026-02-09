Homem é esfaqueado pela esposa após briga em fazenda de Miranda

Um homem de 53 anos foi ferido com golpes de faca após uma discussão com a esposa, na noite de sábado (7). O caso aconteceu em uma fazenda localizada na zona rural de Miranda, a 208 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h40 e encontrou a vítima a caminho do hospital, a cerca de 80 quilômetros da área urbana do município. Após a abordagem, os militares realizaram os primeiros atendimentos ainda na rodovia.

De acordo com a corporação, o homem apresentava quatro ferimentos provocados por arma branca, sendo dois considerados mais graves, atingindo o ombro e o braço esquerdo. Apesar das lesões, ele estava consciente e com sinais vitais estáveis no momento do socorro.

Após os procedimentos iniciais, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Miranda, onde permaneceu sob cuidados da equipe médica de plantão. O caso deve ser apurado pelas autoridades policiais.

