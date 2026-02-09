Escritoras buscam financiamento coletivo para publicação de livro

Idealizado por Adrianna Alberti e e Sarah Muricy, obra traz seleção de 15 autoras

A obra “ProdỌkàn – Axé e Vivências Femininas” é um projeto literário e editorial independente que nasce do encontro entre duas escritoras comprometidas com a escrita como ferramenta de preservação cultural, afirmação identitária e ocupação de espaços. O nome ProdỌkàn une “Produção” e “Ọkàn” (coração e consciência, em iorubá), traduzindo o propósito da iniciativa: publicar a partir do afeto, da ancestralidade e da coletividade. Após o lançamento da primeira coletânea, em 2024, com textos de sete escritoras, o projeto avança agora para uma nova etapa, com a seleção de 15 autoras para os próximos livros, previstos para lançamento em maio de 2026, viabilizados por meio de financiamento coletivo na plataforma Catarse.

Idealizado por Adrianna Alberti, vencedora em primeiro lugar do Prêmio Tuiuiú de Literatura, em 2025, na categoria Conto/Crônica com “O Coração no Couro do Tambor” e Sarah Muricy, autora de “O Reino Mágico dos Orixás”, vencedora do Prêmio Erê Dendê – Prêmio Nacional de Afroliteratura infantojuvenil, o projeto reúne coletânea de contos e poemas escritos por mulheres de todo o Brasil, tendo o axé como eixo criativo, político e espiritual.

Em um mercado editorial marcado por desigualdades estruturais, projetos independentes como esse cumprem um papel fundamental ao garantir que mulheres tenham autonomia sobre suas narrativas, seus processos criativos e seus modos de publicação. A iniciativa reafirma a importância da produção editorial fora dos grandes circuitos comerciais, criando caminhos próprios para que histórias, memórias e vivências atravessadas pelas culturas de matriz africana possam circular, ser lidas e reconhecidas. Nesse contexto, o projeto conta com a parceria da Editora Elmo Negro, de Corumbá (MS), referência na publicação de obras independentes, cuja trajetória é marcada pelo compromisso com a diversidade, a coletividade e a valorização de autores que não encontram espaço no mercado editorial.

Para Sarah Muricy, organizadora da coletânea, “ProdỌkàn nasce da necessidade de escrever e publicar a partir da nossa própria lógica, do nosso tempo e da nossa fé. É um projeto que entende a literatura como espaço de axé, de memória e de permanência. Reunir mulheres em uma antologia é a prova de que nossas histórias importam e merecem existir em livro. ”

Adrianna Alberti, também organizadora e responsável pela campanha de financiamento coletivo, destaca que: “A publicação independente é um ato de coragem e de cuidado. Com o ProdỌkàn, criamos uma rede de escritoras que se fortalecem mutuamente e constroem um legado literário. O apoio do público é essencial para que essas vozes continuem ocupando espaços e transformando o cenário editorial. ”

O financiamento coletivo do ProdỌkàn está disponível na plataforma Catarse até dia 16 de março, e busca viabilizar todas as etapas do projeto, da produção editorial à impressão e distribuição das obras. Além de apoiar a publicação de novos livros, quem contribui participa ativamente da construção de um movimento literário que afirma a escrita de mulheres como patrimônio cultural, político e afetivo.

Serviço: Quem quiser colaborar com o financiamento do livro “ProdỌkàn – Axé e Vivências Femininas”, basta acessar o link : https://www.catarse.me/prodokan

O Instagram do projeto é https://www.instagram.com/prod.okan/

