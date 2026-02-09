Prefeitura avança com obras de reforma e construção de unidades de saúde em Campo Grande

O posto de saúde antigo começa a dar lugar a espaços modernos, acessíveis e pensados para acolher melhor quem precisa do SUS. Em diferentes regiões de Campo Grande, essa mudança já saiu do papel e começa a transformar a rotina de bairros inteiros.

A Prefeitura de Campo Grande segue avançando na melhoria da estrutura da saúde pública com a execução simultânea de obras de reformas, ampliações e novas construções em diversas regiões da cidade. O foco é a ampliação do acesso, modernização das unidades e mais conforto e qualidade no atendimento à população.

Entre os projetos em andamento estão a construção da nova USF (Unidade de Saúde da Família) Parati; a reforma e ampliação do Complexo de Saúde do Aero Rancho; a construção do novo CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) II, no Bairro Mata do Jacinto e do CAPS IJ no Guanandi; a nova sede da USF Lar do Trabalhador; além da ampliação e modernização da USF Cristo Redentor.

Percorrendo os bairros da Capital, a primeira parada é no Parati. No local, está em construção o novo prédio da USF que atende à região, com investimento superior a R$ 3 milhões. A unidade, cuja obra que já ultrapassa 63%, contará com estrutura moderna e acessível, ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais conforto e resolutividade aos moradores da região.

Quem acompanha a obra de perto é o técnico em refrigeração Jéferson Colombrini, de 44 anos, recém-chegado ao bairro, vindo do Guarujá (SP), que destaca a expectativa com a nova unidade. “Para quem acabou de chegar ao bairro, é importante saber que pode contar com um bom atendimento por perto. Falaram muito bem da outra unidade, e saber que teremos essa nova estrutura aqui é animador.”

Também envolvido diretamente na construção, o carpinteiro Antônio Godoi, de 44 anos, morador do Oliveira I, destaca a satisfação de trabalhar em uma obra que será essencial para a comunidade. “Depois que ela ficar pronta e for entregue, vejo que vai ser um benefício enorme para essa comunidade. Muita gente precisa dessa unidade e vai ajudar bastante o pessoal aqui do Parati.”

No Aero Rancho, a Prefeitura avança com a reforma e ampliação do Complexo de Saúde, que concentra atendimentos da atenção básica, urgência, saúde mental e a base do SAMU. A USF já foi entregue reformada, as intervenções seguem no Centro Regional de Saúde e, em seguida, alcançam o prédio do Centro de Atenção Psicossocial. A atendente Jheisy Vieira Martinez, de 22 anos, que trabalha em frente ao local da obra, destaca a importância da modernização da estrutura.

“Já entrei algumas vezes no prédio do CRS e estava bem antigo. Essa reforma vai trazer um espaço mais digno para quem chega precisando de atendimento”, afirma.

Outra frente de investimentos contempla a USF Itamaracá, que passa por reforma com aporte superior a R$ 580 mil. A unidade recebe melhorias estruturais, novos revestimentos, adequações nas redes elétrica e hidráulica, além de calçadas internas e pintura.

Investimentos que chegam a todas as regiões

Inaugurada em 2019, a USF Cristo Redentor recebeu a primeira ampliação desde a sua abertura, com a construção de um novo anexo que ampliou a capacidade de atendimento da unidade. O espaço passou a contar com quatro novos consultórios, sala de espera e banheiros adaptados para pessoas com deficiência, além da implantação de serviços como sala de vacinas e de curativos. O prédio principal também foi revitalizado, com melhorias na estrutura, readequação dos ambientes e modernização das instalações elétrica e hidráulica, além da climatização.

Morador do Parque Lageado, o pintor Hélio da Silva, de 50 anos, que atuou diretamente na obra, relata o sentimento de orgulho ao ver a unidade transformada.

“A gente sente que está contribuindo com as famílias que dependem desse atendimento. Ver tudo renovado e mais bonito dá muito orgulho”, afirma.

A região norte de Campo Grande também avança na área da saúde com a construção do novo Centro de Especialidades Odontológicas II, no Bairro Mata do Jacinto. A unidade, que tem previsão de entrega no primeiro semestre do ano que vem, terá seis consultórios e estrutura moderna, beneficiando aproximadamente 160 mil pessoas. Hoje, o serviço opera no Complexo Nova Bahia, no mesmo prédio do Centro Regional de Saúde.

A Capital também avança na ampliação da rede de saúde mental com a construção do Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – CAPS IJ no Bairro Guanandi. Em estágio inicial, a unidade atenderá crianças e adolescentes de todo o município, com serviços que vão desde acolhimento e atendimentos especializados até acompanhamento terapêutico e suporte familiar. O investimento supera R$ 3,2 milhões, com conclusão prevista para 2027.

Já no Lar do Trabalhador, a construção da nova sede da unidade de saúde também marca um avanço aguardado há anos pela comunidade. Morador do bairro há mais de quatro décadas e usuário frequente do SUS, Adriano Coene destaca que o novo espaço trará mais estrutura, conforto e possibilidade de ampliação dos atendimentos no futuro.

“Será um lugar mais amplo, porque a unidade atual já ficou pequena para a demanda. A nova estrutura vai oferecer mais conforto para a população e para os profissionais, além de ser em um ponto de fácil acesso”, comemora.

Diabético, Adriano faz acompanhamento regular na unidade, assim como a mãe, que também trata a doença. Ambos participam de grupos de acompanhamento, realizam consultas periódicas e fazem a troca de receitas. Para a família, a nova sede representa uma conquista para toda a região.

Por Prefeitura de Campo Grande

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram