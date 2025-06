Quina de São João abre apostas com prêmio recorde de R$ 230 milhões

Sorteio será no dia 28 de junho e, como de costume, não acumula; ganha quem acertar mais números

As apostas para a Quina de São João começaram nesta quinta-feira (19) com um prêmio estimado em R$ 230 milhões, o maior já registrado na história do concurso especial. O sorteio será realizado no dia 28 de junho, a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Esta é a 15ª edição da Quina de São João, que segue a mesma regra dos concursos especiais: não acumula. Se ninguém acertar as cinco dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores de quatro números e, se necessário, sucessivamente.

A aposta mínima custa R$ 2,50 e permite escolher cinco números. Quem acertar as cinco dezenas pode se tornar milionário de uma só vez. Caso apenas uma pessoa leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, o rendimento no primeiro mês será de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país ou nos canais eletrônicos da Caixa.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram