Homem é esfaqueado no pescoço e é socorrido em estado grave

Na manhã desta quinta-feira (11), um homem de 38 anos, foi esfaqueado com golpes na região do pescoço. O caso aconteceu na Vila Nhanhá, o homem foi socorrido em estado grave para a Santa Casa.

Por volta das 5h da manhã o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado, a vítima foi encontrada na rua, onde foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa. A perícia da Polícia Civil foi acionada no local.

O possível autor ainda não foi localizado, e nem a faca usada no crime. A vítima segue no hospital em estado grave e as motivação do crime ainda são investigadas.

