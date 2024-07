Com mistura de rock, MPB e elementos de música regional, Leca Harper lança ‘Feriados’

Música e clipe oficial estarão disponíveis nesta sexta-feira (12) nas plataformas digitais

Vontade de viver o momento com alguém especial, que de tão bom, nem percebe que o tempo passou, e o dia virou noite. Esse é a inspiração da nova música da cantora e compositora Leca Harper, que terá clipe oficial lançado nesta sexta-feira (12), nas plataformas digitais.

Com uma apaixonada e inquieta abordagem artística, a jornada musical de Leca se entrelaça profundamente com a história cultural de Mato Grosso do Sul, o que lhe rendeu mais de 25 anos de experiência no meio musical. A artista fundou bandas icônicas como Dumattu e CASA4, unindo MPB e rock’n roll.

Outro projeto de destaque de Leca Harper é o ‘EDQ – Encontros de Quarentena’, que em meio aos desafios do isolamento social impostos pela pandemia de covid-19, reuniu mais de 250 artistas em uma experiência ímpar que transcende fronteiras e uniu corações nos momentos mais difíceis por meio da música compartilhada entre artistas e ouvintes, de forma virtual e com muita cultura.

Novo trabalho

A canção ‘Feriados’ é uma composição feita em parceria com Matt Souza, que transmite sentimentos e memórias, sendo um convite aos ouvintes a uma viagem introspectiva e nostálgica. “Trata-se de uma canção que retrata o amor e para mim, isso é muito significativo, sabe? Por isso que o processo de criação e arranjo foi muito fluido”, explicou Leca ao jornal O Estado.

A sonoridade da música traz a superfície, elementos da música de Mato Grosso do Sul, algo que faz parte das influências da artista, como inspiração para suas composições. É um texto que encapsula a essência de momentos preciosos e a alegria de estar com alguém especial.“É impossível ser um artista daqui e não se influenciar por aquilo que nos circunda. A música regional e fronteiriça permeia minha formação musical e essa música é como um tributo a isso, ao meu local de fala”, disse Leca.

Segundo Leca, a união com Matt Souza na composição não foi novidade. “O Matt é um parceiro de composição de longa data. Trata-se de um cara de profunda sensibilidade humana e trabalhar com ele é como trabalhar com um irmão. É muito gostoso e fácil esse processo de parceria. Ele me dá muita liberdade e acredito que muitas de nossas referências musicais convergem”.

Com execução de Leca Harper na voz, Adilson Big Fernandes no baixo, Leandro Camy no violão, Gabriel de Andrade na guitarra, Renã Nonnato na sanfona, Zé Fiuza na bateria e Alex Cavalheri no mix e master, a música é um lançamento da AKASHA RECORDS.

Já o videoclipe é uma realização da REDBURN STUDIOS e retrata este dia maravilhoso, sob a leveza de um casal apaixonado. A escolha de Adilson Big Fernandes e Neusa Fernandes para atuarem na contação dessa história celebra, além do amor desses dois, a amizade musical de Leca e Big. Para Leca, “o Big e a Neusa são a personificação desse amor. Somos amigos e parceiros de produção há tempos e eu os considero um casal que retrata isso, o amor, a cumplicidade. Foi uma delícia contar com eles nessa empreitada”.

A artista ainda comenta que o projeto realizado durante a pandemia auxiliou para que tivesse uma ‘nova visão’ sobre sonoridade. “O projeto acabou refletindo em quem sou hoje. Quando a gente escreve e compõe, está sempre relendo, e o EDQ só enriqueceu meus conhecimentos e prazeres estéticos”, relembrou.

Pré-save e Lançamento

A canção “Feriados” e seu videoclipe estarão disponíveis nas principais plataformas digitais a partir de 12 julho de 2024. É possível realizar o pré-save por meio do link,

https://tratore.ffm.to/feriados

“Essa música traz verdades que eu queria dividir com o mundo, um dia especial, um momento a ser memorado. Eu acho que é nisso de ser uma verdade para minhas crenças que tenho a linha de conexão com todo o meu trabalho”, finalizou Harper.

Este projeto foi financiado pela Lei Paulo Gustavo, viabilizado através da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Por Carolina Rampi