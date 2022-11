Homem é esfaqueado no pescoço após show de aniversário de cidade

Um homem que não teve a identidade revelada, foi socorrido em estado grave na madrugada de hoje (27) após fim de um show em comemoração aos 74 anos de Rochedo, a 83 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a ocorrência, ele foi esfaqueado no pescoço.

O caso aconteceu por volta das 3h, quando a polícia foi acionada pelo sobrinho da vítima na rua Evangelina Vieira, por causa de uma briga. No local, o garoto disse aos policiais que o seu tio estava brigando com um homem de altura aproximadamente 1.80 altura, moreno e gordo, não sabendo o nome de quem era.

Em seguida, no meio do tumulto, ele viu o tio ferido no pescoço, após levar uma facada. Ele foi socorrido por populares e encaminhado ao hospital, onde se encontra intubado e em estado grave na Santa Casa.

De acordo as redes sociais do município de Rochedo, na noite de ontem, os eventos tinha como atração Munhoz e Mariano, Fábio Cunha e Grupo Batidão. Os eventos iniciaram por volta às 19h.

O caso foi registrado na delegacia do município como homicídio tentado de forma simples.

