Após discutir por causa de mulher, homem esfaqueia jovem no pescoço

Uma briga entre dois homens, acabou com um jovem de 27 anos, esfaqueado no pescoço e na cabeça, na manhã de hoje (27), em Amambai, a 301 quilômetros de Campo Grande. Um jovem de 26 anos, autor das facadas, acabou preso em flagrante e responderá pela tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar foram acionados por volta de 9h25 na região central do município, onde encontraram a vítima esfaqueada. O rapaz teve um corte de seis centímetros no lado direito do pescoço, outro que dividiu o lábio superior e um novo ferimento na mão de dois centímetros.

Ainda de acordo com a polícia, populares que acionaram os militares tentou seguir o autor das facadas, dando a localização dele para os policiais que o encontraram na esquina seguinte do crime.

Segundo o registro, o autor estava com uma faca na cintura e estava jogando o objeto ao chão. Ao ser questionado, ele relatou que a briga foi motivada por um aparelho celular. Ele foi encaminhado a delegacia da região com a vítima.

Na confecção do registro policial, a vítima relatou que a discussão entre os dois ocorreu por causa de uma mulher.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia do município como homídio simples de forma tentada.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.