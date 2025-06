Acusado de ataque que matou torcedor do Cruzeiro é preso em Amandina pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na quinta-feira (19) Dyone Aparecido da Silva, de 35 anos, morador de Francisco Morato (SP), durante abordagem na BR-376, no distrito de Amandina, em Ivinhema — a cerca de 289 quilômetros de Campo Grande. Dyone é acusado de envolvimento no ataque que terminou com a morte do torcedor do Cruzeiro, Victor dos Santos Miranda, de 30 anos, no dia 27 de outubro de 2023, na rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP).

Victor, que era integrante da torcida organizada Máfia Azul, de Sete Lagoas (MG), morreu carbonizado após o incêndio de um ônibus causado por torcedores do Palmeiras. Outras 17 pessoas também ficaram feridas na ocasião, em um dos episódios mais violentos registrados no histórico de rivalidades entre torcidas organizadas.

Dyone foi abordado pela PRF enquanto dirigia um Hyundai I30 com placas de Francisco Morato, acompanhado da mãe. Durante a checagem de documentos na Unidade Operacional da PRF em Amandina, os agentes constataram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Vara Cumulativa de Mairiporã. A ordem judicial foi emitida em 30 de maio deste ano, com validade até 30 de maio de 2035.

Segundo a PRF, Dyone afirmou que não tinha conhecimento do mandado de prisão. Ele teria saído de Francisco Morato com destino a Itaporã, onde pretendia passar o fim de semana.

Após a confirmação do mandado, Dyone foi preso e encaminhado às autoridades competentes. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, responsável pelo inquérito do ataque na Fernão Dias.

