Funsat realiza Emprega CG nesta terça-feira (17) e prevê mais de 2 mil vagas

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) realiza nesta terça-feira (17) a 60ª edição do Emprega CG, que ocorrerá das 8h às 13h, oferecendo intermediação direta de 1.600 vagas de emprego. O evento contará com a participação de 25 empresas no local para entrevistas imediatas. No total, o painel geral prevê 2.010 oportunidades disponíveis para recrutamento no dia.

Entre as vagas anunciadas, destacam-se diversas funções: almoxarife (3 vagas), ajudante de carga e descarga de mercadoria (61 vagas), assistente administrativo (14 vagas), atendente de lojas (28 vagas), auxiliar de cobrança (10 vagas), chefe de serviço de limpeza (2 vagas), comprador (1 vaga), eletricista (4 vagas), estoquista (6 vagas), mecânico de manutenção de máquinas agrícolas (3 vagas), operador de caixa (89 vagas), pedreiro (23 vagas), supervisor administrativo (1 vaga), entre outras.

A Funsat também destaca 1.194 vagas com “perfil aberto”, que não exigem experiência profissional. Dentre elas, açougueiro (4 vagas), ajudante de reflorestamento (20 vagas), auxiliar administrativo (6 vagas), auxiliar de limpeza (97 vagas), auxiliar nos serviços de alimentação (152 vagas), gesseiro (6 vagas) e repositor de supermercados (124 vagas) são as mais procuradas.

Além disso, estão disponíveis 21 oportunidades destinadas a PCD (Pessoas com Deficiência), divididas em seis funções: almoxarife (1 vaga), auxiliar administrativo (3 vagas), auxiliar de estoque (1 vaga), auxiliar de linha de produção (10 vagas), escriturário (1 vaga) e recepcionista (5 vagas).

Com uma expectativa de até 300 senhas distribuídas no evento, o Emprega CG pode alcançar um recorde de encaminhamentos para entrevistas em uma única edição. A ordem dos atendimentos será organizada por fila, conforme cada empresa participante, e coordenada pela equipe da Funsat. Os candidatos terão a possibilidade de concorrer a mais de uma vaga, aproveitando o formato especial de recrutamento promovido pela iniciativa.

Paralelamente, os serviços regulares do SINE (Sistema Nacional do Emprego) também estarão disponíveis, incluindo consultas ao painel geral de vagas, orientações sobre Seguro-Desemprego e emissão da CTPS Digital (Carteira de Trabalho).

Até o momento, em 2024, o Emprega CG já viabilizou sete mil contratações em parceria com 30 empresas, por meio de ações itinerantes e processos seletivos realizados na sede da Funsat. A edição de novembro registrou o maior número de direcionamentos para entrevistas, com 225 currículos analisados.

Prefeitura de Campo Grande

