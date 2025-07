Julho chegou! Confira programação especial de férias para levar a criançada na Capital

De colônias a centros culturais, o que não falta é opção para a garotada se divertir

Com a chegada das férias de julho, os pais e responsáveis buscam alternativas para manter as crianças entretidas, seguras e, de preferência, longe das telas. A boa notícia é que a capital está recheada de opções para todos os gostos e bolsos: de colônias de férias com atividades lúdicas e esportivas até passeios ao ar livre, oficinas culturais e eventos gratuitos.

Nesta matéria, reunimos as melhores sugestões para você aproveitar ao máximo as férias de julho com os pequenos — seja com programações diárias ou passeios pontuais em família. Confira:

Colônias de férias (pagas e gratuitas)

Colônia de Férias da UFMS

– Gratuita, com 80 vagas para crianças de 6 a 12 anos.

– De 21 a 25 de julho, no campus da UFMS (turno da tarde).

– Inscrições presenciais de 14 a 18 de julho

Colônia da Zion Move

– Para crianças de 5 a 11 anos, com atividades como parkour, escalada, esportes e acrobacias.

– De 07 a 25 de julho | Período da tarde 13h30 às 17h30.

– Pacotes a partir de R$ 189. – Contato: (67) 99960-0127

Colônia da ACICG (Associação Comercial/Industrial)

– Estrutura completa numa chácara a ~30?min do centro: sete piscinas, toboáguas, quadras, playground, auditório etc.

– Para associados, dependentes e convidados; Funcionamento das 8h às 18h, exceto terça e quarta-feira. Contato: (67) 3321-5071

Movimento Kids

– Diariamente das 13h30 às 17h para crianças acima de 3 anos.

– Atividades: gincanas, artes, cinema e muito mais; sem telas.

– A partir de R$ 50 – Contato: (67) 8434-1435

Allegro Brinquedoteca

– Temática semanal com várias oficinas: arte, ciências, culinária e cinema infantil.

– De 01/07 até 31/07 – Com opções integrais e meio turno. Pacotes semanais a partir de R$ 150

– Contato: (67) 98126-1444

Ateliê Ramona Rodrigues

– Para crianças a partir de 3 anos, período vespertino até 1/08.

– Brincadeiras, teatro, piquenique e oficinas de arte.

– Valor R$ 70,00 diária ou R$ 250,00 o pacote semanal. Contato: (67) 99903-3550

Oficinas avulsas e eventos culturais

Oficinas no Museu Marco (MAC-MS)

– Oficinas de colagem e gravura gratuitas em 25, 26, 27 e 28 de julho.

– Idade: 8 a 12 anos; duas turmas por dia

Biblioteca do Horto – Ana Luiza Prado Bastos

– Programação literária e lúdica (slime, histórias etc.) de 23 a 26 de julho, para 6 a 10 anos. Gratuito

Oficinas Sesc MS

– Aos sábados: esculturas de dinossauros, monotipia botânica, pintura e dança de festa julina.

– Informações (67)?3311-4300

Passeios ao ar livre e culturais

– Parque das Nações Indígenas

-Bioparque Pantanal

-Horto Florestal + Biblioteca

-Parque Estadual Mata do Segredo

-Museu das Culturas Dom Bosco

-Centro Cultural José Octávio Guizzo

Por Taynara Menezes

