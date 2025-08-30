Homem é esfaqueado em via pública em Nova Andradina

Vítima de 30 anos foi socorrida pelo SAMU; polícia investiga o caso

Um homem de 30 anos foi atingido por golpes de faca na madrugada deste sábado (30) em Nova Andradina. O ataque ocorreu no cruzamento da Rua Espírito Santo com a Avenida Ivinhema, enquanto a vítima retornava para casa.

De acordo com o Nova News, dois suspeitos a pé abordaram o homem. Em determinado momento, um dos suspeitos desferiu golpes que atingiram a mão direita e as costas da vítima. Ele não conseguiu identificar os agressores nem fornecer mais detalhes sobre eles.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou o homem ao Hospital Regional (HR), onde recebeu atendimento médico. A Polícia Militar esteve no local para colher informações sobre o ocorrido.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina como lesão corporal dolosa e segue em investigação para identificação e responsabilização dos autores.

