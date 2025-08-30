ATTMS abre credenciamento para ambulantes na Parada da Cidadania LGBT+

Inscrições vão até 4 de setembro e selecionados poderão atuar na Praça do Rádio Clube durante o evento

A Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS) abriu credenciamento para até 20 ambulantes interessados em comercializar alimentos, bebidas e artesanatos durante a 22ª Parada da Cidadania LGBT+ e Show da Diversidade. O evento acontece no dia 13 de setembro, das 14h às 22h, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande.

As inscrições, gratuitas, devem ser feitas até o dia 4 de setembro, exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível no perfil no instagram da Parada. Podem participar pessoas físicas e jurídicas que apresentem a documentação exigida no edital. Os selecionados deverão pagar taxa de R$ 250, destinada a custear a estrutura e organização do evento.

Segundo a ATTMS, o objetivo da Parada é unir arte, cultura e cidadania, promovendo visibilidade, respeito e valorização da população LGBTQIAPN+. Além de shows, manifestações culturais e políticas, o espaço contará com áreas específicas para alimentação, bebidas e artesanato.

