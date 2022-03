No interior, homem é esfaqueado por dois homens na avenida e morre no hospital

No final da noite de ontem (19), por volta das 23h50, um homem morreu após ter sido esfaqueado na Avenida Rio Grande do Norte, em Chapadão do Sul, a aproximadamente 332 quilômetros de Campo Grande. Ele foi atingido com um golpe nas costas e outro no pescoço.

Segundo Jovem Sul News, dois homens atacaram a vítima a facadas e fugiram. A Polícia Militar foi acionada, assim como o Corpo de Bombeiros, que socorreu a vítima para o Pronto Socorro do Hospital Municipal, ainda com vida. Portém, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Até o momento, as autoridades não informaram a identidade, a procedência da vítima e o que teria motivado o crime. A Polícia Civil iniciou as investigações e conseguiu prender os dois suspeitos.