‘Dinheiro esquecido’ cria falsas esperanças em campo-grandenses

Por Bela Reina [Jornal O Estado MS]

Com a divulgação do SVR (Sistema Valores a Receber) pelo Banco Central, a popularização do “dinheiro esquecido” criou expectativas irrealistas aos campo-grandenses. Enquanto muitos esperavam encontrar centenas de reais, na realidade acharam centavos em antigas contas de banco.

O construtor Mauro Fernandes, de 60 anos, se decepcionou ao ver que se tratava

apenas de R$ 0,01. “Foi uma decepção muito grande, são 20 dias pra sair o resultado e quando vai ver tem

um centavo. É uma decepção muito grande, é uma propaganda enganosa que o governo está fazendo”, lamentou.

A realidade dos valores pesou ainda mais, principalmente, por conta da situação econômica que o País enfrenta. “Nessa crise, com todo mundo apertado, precisando de dinheiro, criou-se uma expectativa grande, mas não ocorreu”, completou.

A doméstica Eliana do Carmo, de 55 anos, também faz parte do grupo dos enganados. Ela recebeu apenas R$ 0,05. “Eu precisava muito do dinheiro. Achei que se tratava de R$ 300, mas descobri cinco centavos, não dá nem uma bala hoje em dia”, pontuou.

Outro exemplo é o aposentado Daniel dos Passos Rodrigues, de 68 anos, que descobriu apenas R$ 22,59 esquecido. Daniel tem conta bancária desde 1969 e esperava encontrar, ao menos, de R$300 a R$500.

“Não precisava usar o dinheiro, mas também não achei que fosse tão pouquinho assim. A gente cria uma expectativa que não vira nada, é decepcionante. Acredito que foram um exagero as notícias. Tem muita

gente que tinha muita esperança pelos vários anos com conta no banco”, comentou.

Brasil

Estima-se que há cerca de R$ 8 bilhões de dinheiro esquecido em contas bancárias noBrasil. Na primeira fase, estão sendo liberados R$ 3,9 bilhões esquecidos em instituições financeiras. Na segunda fase serão disponibilizados mais R$ 4,1 bilhões.

De acordo com o Banco Central, até o dia 14 de março, cerca de 114 milhões de pessoas e 2,7 milhões empresas acessaram o sistema de consultas para resgatar o dinheiro. Desse total, 25,9 milhões de pessoas físicas e 253 mil empresas descobriram que têm recursos a receber.

Ainda conforme o Banco Central, valores a receber de até R$ 1 representaram 42,8% das liberações para pessoas físicas e até R$ 10 são 69,7%.

Dinheiro Esquecido

O ‘dinheiro esquecido’ são quantias de dinheiro distribuídas em contascorrente ou poupanças encerradas de uma pessoa ou empresa. O SVR informa ao usuário se eles têm valores a receber ou datas para o resgate.

Primeiro, qualquer pessoa que já teve conta em banco deve consultar o valor no site valoresareceber.bcb.gov.br. A consulta está disponível desde o dia 13 de fevereiro. Depois, para solicitar o resgate, é preciso fazer cadastro no sistema Gov.br (sso.acesso.gov.br), com nível prata ou ouro.

